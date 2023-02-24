Вышел аудиосериал о людях, защищавших Ирпень от российского нашествия

"Нашей задачей было сосредоточиться на рассказах героев нашего проекта, создать очень личный опыт, будто вы сидите рядом и внимательно их слушаете", - добавляют они.

В "Опорі" звучат четыре реальных истории и голоса бойцов ВСУ, рассказывающих о жизни и службе во время обороны Ирпеня. Среди них: Антон Голобородько, Юрий Гудыменко, Василий Залевский, Егор Соболев.

"Война за нашу независимость продолжается, все быстро меняется и многие детали постепенно стираются из памяти. Однако происходившее в начале полномасштабного вторжения было уникальным. 24 февраля люди, разные по возрасту, полу и опыту, взяли в руки оружие. Фермеры, бизнесмены, журналисты, строители, программисты - люди разных профессий - отложили все и пошли защищать свою землю. Для большинства это был первый такой опыт. Это все нужно зафиксировать. Поэтому то, как мы в Ирпене обороняли столицу, - это важный эпизод нашей истории ", - комментирует Голобородько.

Добавим, что производство инициированного военными проекта длилось четыре месяца, записи героев проходили в Киеве.

Продолжительность аудиосериала - примерно 60 минут. Слушателей ждет три эпизода:

о том, как герои попали в армию и оказались в Ирпене

об их буднях во время обороны города

о людях - гражданских и военных - с которыми в те недели была связана их жизнь.

Сейчас послушать "Опір" можно по ссылке.