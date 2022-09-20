Водіям нагадали про непомітну кнопку в авто, яка знижує витрату палива на 12%

Що таке "старт-стоп"

У багатьох автомобілях є кнопка "старт-стоп" і саме вона допоможе водіям заощадити трохи палива. Використовувати її дуже просто - потрібно натискати на неї щоразу, коли автомобіль стоїть на одному місці більш як 1 хвилину - наприклад, у пробці або на довгому світлофорі.

Ця копка дозволяє відключити двигун, скоротити викиди та відповідно заощадити паливо. Експерти стверджують, що економія палива становить 12%.

У кожному автомобілі дизайн цієї кнопки може відрізнятись. І що важливо – бортовий комп'ютер зазвичай перевіряє рівень заряду авто, перш ніж відключити. Якщо заряду для перезапуску недостатньо - комп'ютер не відключатиме двигун.

Як ще заощадити на бензині

Водії діляться різними лайфхаками про те, як можна заощаджувати бензин. Наприклад, не заправляти повний бак. Це здається не зовсім логічним, але не позбавленим здорового глузду.

Річ у тому, що повний бак бензину важить понад 40 кг і поїздка на машині з повним баком буде рівнозначною тому, якби ви посадили на заднє сидіння кількох собак.

З простих порад:

Уникайте пробок та довгих простоїв – плануйте свою поїздку заздалегідь і вибирайте оптимальний маршрут. Витрата палива на неодруженому ходу збільшується на 1-1,5 л на годину.

Не лихачте - плавна та спокійна їзда, без порушення швидкісного режиму, дозволить вам витрачати менше палива. Велика швидкість та різкі прискорення є частою причиною збільшених витрат палива.

Вимикайте те, чим не користуєтеся. Не залишайте увімкненими прилади, які ви не використовуєте. Навіть потужні фари можуть незначно, але підвищити витрати палива.

Не перегрівайте машину, особливо влітку. Висока температура та перегріте повітря підвищують витрату палива.

Наведіть порядок у салоні та багажнику. Зніміть багажник з даху, якщо ви не користуєтеся. Вага автомобіля впливає на витрати палива.

Подбайте про теплоізоляцію двигуна в холодну пору. На прогрівання машини взимку витрачається багато палива, тому краще зробити так, щоб вона не замерзала сильно. На парковці або гаражі можна використовувати спеціальні ковдри.

Правильно підбирайте шини та стежте за правильним тиском у них. Це також допоможе заощадити паливо.

Слідкуйте за оборотами. Вони не повинні перевищувати 2 тис. об/хв. Вчасно перемикайте передачі.

Намагайтеся не їздити без потреби під час дощу. Це збільшує витрату палива на 15%.

Які ціни на бензин та дизель сьогодні

Бензин А-92 зараз коштує 48,4 гривні за літр

Бензин А-95 – близько 49,8 гривні за літр

Дизель – 53,6 гривні за літр

Зріджений газ для авто – 27,2 гривні за літр