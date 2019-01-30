Война будет долгой: новая расшифровка предсказаний Нострадамуса

В новых толкованиях появился неожиданный сюрприз для человечества

Историки решили еще раз провести расшифровку предсказаний великого пророка Нострадамуса и открыли новое значение его слов о Третьей мировой войне. Об этом сообщает Pressreader со ссылкой на издание The Sun.

В катренах Нострадамуса, которые были расшифрованы ранее, указывалось, что в 2019 году в мире начнется масштабная война, которая будет вызвана террористическими атаками радикальных исламскими группировками.

"Большая война начнется во Франции, но затем будет атакована и вся Европа, она будет долгой и страшной для всех", - так звучало предупреждение Нострадамуса.

Согласно его пророчеству, война должна была быть долгой и тянутся на протяжении 27 лет. Хотя в тексте была поправка о том, что противостояние может закончится в 2025 году.

"Из пепла разрушения мир возродится, но не многим он понравится", - было сказано в последней строфе предсказания.

Однако французские историки решили перепроверить перевод предсказаний Нострадамуса и дали новый более точный перевод и толкование его слов.

Они пришли к выводу, что глобальной войны в странах Европы не будет, а исламские радикальные группировки будут враждовать только на территории Ближнего Востока. Однако в мире будет некоторое напряжение между крупными сверхдержавами, такими как США и Китай. Они будут конфликтовать, но до полномасштабных военных действий не дойдет.

Появились и новые данные, которые ранее были не растолкованы. Благодаря постоянному общению, лидеры различных стран достигнут согласия в области экологии и начнут озеленение Земли.

А благодаря технологическим инновациям увеличится продолжительность жизни и будут уничтожены самые опасные болезни. А вот человечество ждет сюрприз – они научатся общаться с животными.

В новой трактовке историков 2019 год будет не таким жутким и страшным, а Третья мировая война не начнется.

Напомним, ранее мы писали о том, что мольфарка предсказала судьбу Украины в 2019 году.

А также рассказывали о том, что что Ванга и Нострадамус предсказали для Украины на 2019 год.