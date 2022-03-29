После войны против Украины флаг России изменят: как он будет выглядеть (фото)

Именно с этим "антивоенным флагом" граждане РФ в разных городах мира - Праге, Мюнхене, Торонто, Осло и многих других - выходят на протесты против вторжения России в Украину.

Бело-сине-белый флаг после войны может стать официальным в РФ (фото: wikipedia.org)

"После объявления Путиным полномасштабной войны Украине российский триколор навсегда превратился в символ военной агрессии, гибели и страданий мирного населения... Вполне возможно, что в скором времени этот флаг станет государственным символом новой свободной и демократической России", - считает сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин.

13 марта о том, что от триколора, с которым путинская армия вторглась в Украину, нужно отказаться, официально заявил и оппозиционный российский политик Владимир Милов.

"Этот флаг себя дискредитировал", - добавил он.

Также многие россияне считают, что "переизобретение России, в том числе и государственных символов, - это большое занятие для всего интеллектуального класса на ближайшие десятилетия".

Почему новый флаг РФ - бело-сине-белый

Активисты и геральдисты утверждают, что вид БСБ-флага вдохновлен символикой государственного периода Великого Новгорода, который якобы являлся центром Новгородской республики и является единственным претендентом на звание подлинной демократии в истории России.

Флаг Великого Новогорода в 1994-2006 годах (фото: wikipedia.org)

Кстати, согласно историческим данным, Новгородская республика была оккупирована московским князем Иваном III.

После московско-новгородской войны 1471 года московиты жестоко убивали жителей республики, не жалея даже детей, а некоторых людей насильно вывозили на территорию Московии.

Немаловажно и то, что бело-сине-белый флаг напоминает флаг протестов в Беларуси.

БСБ-флаг (фото: whitebluewhite info)