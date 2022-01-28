ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач назвала топ-5 полезных видов спорта при варикозе

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 09:25
Врач назвала топ-5 полезных видов спорта при варикозе Плавание очень полезно при варикозе (фото: pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Спорт хоть и не поможет полностью избавиться от варикоза, но и поможет в его профилактике, а также сдерживанию от прогрессирования заболевания.

Врач-флеболог Ирина Грант-Шевченко перечислила на своей странице в Instagram виды спорта, которые будут полезны тем, у кого варикоз.

Ходьба

Самый простой способ сохранить здоровье ног и всей сердечно-сосудистой системы. Выберите комфортную обувь и наслаждайтесь ходьбой хотя бы пять раз в неделю по 30 минут. Это растягивает и укрепляет мышцы голени, усиливает кровоток в ногах. Не устаю повторять, что мышцы голеней это этакая помпа, обеспечивающая движение крови к сердцу. Ходьба по беговой дорожке тоже полезна.

Велосипед

Полезный вид спорта для вен, но при условии, что вы не перенапрягаете мышцы статически. Полезна прогулка относительно ровной дорогой. А если это поездка по склонам или длинные дистанции (любительский триатлон), то тут уж пользы для больных вен мало.

Велотренажер - это также очень хорошо, не игнорируйте его в спортзале. Лучше тренироваться на нем дольше при легком режиме нагрузки.

Врач назвала топ-5 полезных видов спорта при варикозе

Бег

Этот вид спорта улучшает циркуляцию крови в ногах, а также положительно влияет на венозный компонент. Но есть исключение для тех, у кого уже есть проблемы с венами ног или склонность к ним: марафоны, постоянные подъемы вверх (трейлы), частые повороты или неровная поверхность. Такие тренировки могут усугубить ситуацию.

Плавание

Поможет тем, кто хочет предупредить варикоз. К сожалению, от заболевания не избавит, но облегчит симптомы. Также будет полезным тем, кто чувствует усталость в ногах, имеет отеки и застой лимфы из-за малоподвижного образа жизни.

Плавание положительно влияет на ваше тело:

  • Движения ногами ускоряют возвращение крови к сердцу;
  • Прохладная вода приводит сосуды в тонус;
  • Перепады давления в воде действуют на поверхность ноги как постоянный лимфодренажный массаж и обеспечивают дополнительное выведение жидкости.


Зарядка дома

Есть упражнения, которые очень легко выполнять дома. На это нужно всего 10-15 минут 4-5 раз в неделю и это не требует так много усилий, как предыдущие виды спорта. К ним относятся: поднятие на носочки, работа стопами лежа, велосипед лежа, ножницы, березка, движения ногами лежа на боку.

Врач назвала топ-5 полезных видов спорта при варикозеКакие виды спорта полезны при варикозе (фото: pexels.com)

Ранее мы писали, что врач назвала молоко, которое контролирует уровень сахара в крови.

Также мы сообщали, какие ощущения в ногах могут указать на развитие диабета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы врача
LITE
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны