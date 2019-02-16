Втыкают срубленные ели в снег: РФ оконфузилась подготовкой к приезду Путина

Высадка елок в сугробы в Красноярске (иллюстративное фото: pixabay.com)

В сети смеются над позорной подготовкой города к приезду президента России

Высадка елок в сугробы в Красноярске (видео: youtube.com/Телекомпания ТВК)

Высадка елок в сугробы в Красноярске шокировала пользователей сети и местных жителей. В рамках подготовки города к Универсиаде-2019, власти города сажают срубленные ели прямо в сугробы со снегом. Кроме того, местные коммунальные службы решили "украсить" город чистым снегом, положить асфальт в феврале, а также покрасить фасады зданий в мороз -30 градусов Цельсия. Об этом рассказывает в Facebook пользователь с ником Антон Палыч.

В Красноярске к приезду президента Владимира Путина, местные коммунальные службы начали засыпать город чистым снегом, а также "озеленять" его с применением "инновационных методов" — вставляя уже срезанные ели в специально вкопанные в землю металлические трубы.

"Вот, что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради нее кладут. И дома красят в минус 30. А те, что не красятся, те баннерами закрывают. И заборы ставят. И елки срубленные в снег втыкают. А вот и снег, видимо, подвезли… Белый-белый…", - пишет Антон Палыч.

Высадка елок в сугробы в Красноярске (фото: facebook.com/Антон Палыч)

Через некоторое время в сети появилось и видео из Красноярска, на котором зафиксирован процесс зимнего "высаживания" елей.

В комментариях под видео, опубликованным Телекомпанией ТВК в Youtube, пользователи раскритиковали "российские инновации". Многие иронично предложили покрасить снег в зеленый, чтобы сымитировать газон, некоторые посчитали нужным доставить медведей под каждую ель.

"Надо под каждую елку медведя с балалайкой, для колорита", "Кто их из больницы всех выпустил?", "Миллион деревьев миллионному городу!", "Круто в стране Дураков)))", "Еще надо снег покрасить в зелёный, типа газон", "А ведь где-то эти сосны срубили", "Пыль в глаза", "В Питере по всему городу маленькие елочки воткнуты в вазоны для цветов", "Дно", - пишут пользователи.

Следует отметить, что в сети высмеяли РФ за позор в космосе.

Напомним, в сети разнесли Путина за "новое лицо".

К слову, российский политолог утверждает, что Россия не станет доводить конфликт с Украиной до масштабной войны, поскольку Путину это по определенным причинам не будет выгодно.