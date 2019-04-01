Высокая температура: Комаровский рассказал, как быстро помочь ребенку при "горячке"

Доктор Комаровский рассказал родителям, как быстро и эффективно помочь ребенку, у которого поднялась высокая температура и перечислил все ситуации, при которых необходимо немедленно вызывать врача.

Для того, чтобы облегчить состояние больного ребенка, у которого высокая температура, Комаровский рекомендует поддерживать в помещении оптимальные параметры влажности (50-70%) и температуры воздуха (+18 градусов).

Также он советует ребенка обильно и активно поить. Давать пить можно что угодно, но самое оптимальное – растворы для пероральной регидратации. Температура напитка должна быть такой же, как и температура тела.

Если у ребенка кожа бледная – то его нужно одеть, если розовая – то раздеть, но при этом ребенок не должен жаловаться на холод.

Если температура тела поднялась выше 39 градусов и есть даже умеренное нарушение носового дыхания – то это повод к применению сосудосуживающих препаратов.

Можно использовать жаропонижающие средства – парацетамол, ибупрофен. Детям лучше их давать в жидких лекарственных формах – растворах, сиропах, суспензиях.

Категорически нельзя:

- растирать ребенка спиртосодержащими жидкостями и уксусом

- использовать без прямого указания врача "физические методы охлаждения" (прикладывать холодное, опускать ребенка в ванну, заворачивать в мокрые простыни и тому подобное).

Что делать, если у ребенка высокая температура (pixabay.com)

Комаровский перечислил ситуации, при которых ребенку с повышенной температурой срочно нужен врач:

- нет улучшения на четвертый день болезни (на четвертый день болезни повышенная температура тела не ниже, чем в первые три дня)

- повышенная температура тела сохраняется на седьмой день болезни

- температура тела вновь повышается через непродолжительное время (1-3 дня) после нормализации

- ребенку меньше трех месяцев

- температура тела выше 39,5 в подмышечной впадине (выше 40 градусов при измерении электронными градусниками во рту, в прямой кишке, в слуховом проходе)

- температура тела выше 39 градусов и не начинает снижаться через 30 минут после применения жаропонижающих средств

- повышенная температура тела сочетается с: сыпью, головной болью, тошнотой и рвотой, ознобом и бледностью кожи, признаками обезвоживания (сухость кожи и слизистых оболочек, сухой язык, более 6 часов нет мочи, плач без слез).

Видео: YouTube/Доктор Комаровский

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