"Забаранивает": украинский музыкант о влиянии телевидения на население

Фото: РБК-Украина

Иван Леньо считает, что информация, которую мы слышим по телевизору, ложная

Украинский музыкант, аккордеонист, один из лидеров фолк-рок-группы "Kozak System" Иван Леньо высказал свое мнение касательно основного источника информации для населения - телевидения. Он считает, что информация, которую нам предоставляют, заведомо ложная. Об этом артист заявил на своей странице в Facebook.

"Читаю утром статью Павла Казарина о том, что на сегодня телевизор продолжает быть основным источником информации для 70% населения Украины. Хочется иронически взять слово "население" в кавычки, но реальность от этого не изменится. Что из этого следует - нетрудно догадаться. Утверждение "кто владеет информацией - владеет миром" некорректно. "Кто владеет средствами массовой информации - тот владеет миром" - это точно", - пишет Иван Леньо.

Артист считает, что это проблема нашей страны и лучшие времена наступят лишь тогда, когда соотношение цифр будет противоположным существующему. "Если на пачках сигарет пишут "курение убивает", то почему на коробках от телевизоров не пишут "эта вещь забаранивает", - возмущается исполнитель.



Скриншот поста: (facebook.com/ivan.lenyo)

Пользователи поддержали Ивана Леньо, отметив, что анализировать нужно учить людей еще с детства. Некоторые не согласились и привели в пример познавательные, развивающие каналы:

Скриншот комментариев: (facebook.com/ivan.lenyo)

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Видео: (video.rbc.ua)