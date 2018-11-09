"Зачем все усложнять": в сети показали, как боевики псевдовыборы "решают"

Фото: коллаж РБК-Украина

Речь идет о сборе подписей в поддержку "ДНРовца" Дениса Пушилина

В сети показали, как боевики на Донбассе пытаются обеспечить явку и голосование на "выборах главы ДНР". Участники террористической группировки подписывают обязательства, что будут голосовать за одного из "кандидатов" - сответствующие документы опубликовал известный журналист и блогер Денис Казанский в своем Twitter.

"Как обеспечивают явку и голосование на "выборах главы ДНР". Все боевики подписывают обязательства, что будут голосовать за Пушилина", - говорится в публикации.

Речь идет о сборе подписей в поддержку "ДНРовца" Дениса Пушилина, на которого, по информации Службы безопасности Украины, уже поставил Кремль.

Также журналист привел фото подобных "обязательств".

Скрин: twitter.com/den_kazansky

В комментариях к сообщению Казанского пользователи соцсети иронизируют над "волеизъявлением", которое боевики пытаются организовать на временно оккупированной территории Донецкой области:

"Они исходят из простой логики - кандидатов может быть много, но победит-то все равно один, так зачем же все усложнять, если можно просто взять и за одного проголосовать?"

Скрин: twitter.com/den_kazansky

"Именно так выглядит свободный выбор свободных (от свободы) жителей свободной "респуплики днры"...

Скрин: twitter.com/den_kazansky

Напомним, что на оккупированной части Донбасса боевики планируют провести "выборы" 11 ноября. По словам главы СБУ Василия Грицака, помощник президента РФ Владислав Сурков гарантировал главарю "ДНР" Денису Пушилину личное покровительство.

Также мы писали о том, что в Интернете выложили протоколы допроса боевика, одиозного "казачьего атамана" Сергея Косогорова (Косогора), который в 2014 году контролировал город Красный Луч в Луганской области. Члены его группировки, хоть и воевали против Украины, но не подчинялись террористам "ЛНР" и считали себя самостоятельной структурой.

Как сообщалось, ранее блогер Казанский рассказал, что в центре временно оккупированного боевиками "ДНР" Донецка бульвар Пушкина перекрыли шлагбаумом, хотя раньше там всегда был свободный проезд. Теперь - только для избранных. Он также отметил, что даже "регионалы" не позволяли себе такого хамства.

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Видео: РБК-Украина