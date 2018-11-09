"Навіщо все ускладнювати": в мережі показали, як бойовики псевдовибори "вирішують"

Фото: колаж РБК-Україна

Йдеться про збір підписів у підтримку "ДНРівця" Дениса Пушиліна

У мережі показали, як бойовики на Донбасі намагаються забезпечити явку та голосування на "виборах глави ДНР". Учасники терористичної угруповання підписують зобов'язання, що будуть голосувати за одного з "кандидатів" - відповідні документи опублікував відомий журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Twitter.

"Як забезпечують явку та голосування на "виборах глави ДНР". Всі бойовики підписують зобов'язання, що голосуватимуть за Пушиліна", - йдеться у публікації.

Йдеться про збір підписів у підтримку "ДНРівця" Дениса Пушиліна, на якого, за інформацією Служби безпеки України, вже поставив Кремль.

Також журналіст навів фото подібних "зобов'язань".

Скрін: twitter.com/den_kazansky

У коментарях до повідомлення Казанського користувачі соцмережі іронізують над "волевиявленням", яке бойовики намагаються організувати на тимчасово окупованій території Донецької області:

"Вони виходять з простої логіки - кандидатів може бути багато, але переможе все одно один, так навіщо ж все ускладнювати, якщо можна просто взяти і проголосувати за одного?"

Скрін: twitter.com/den_kazansky

"Саме так виглядає вільний вибір вільних (від свободи) жителів вільної "респуплики днри"...

Скрін: twitter.com/den_kazansky

Нагадаємо, що на окупованій частині Донбасу бойовики планують провести "вибори" 11 листопада. За словами голови СБУ Василя Грицака, помічник президента РФ Владислав Сурков гарантировал ватажкові "ДНР" Денису Пушилину особисте заступництво.

Також ми писали про те, що в Інтернеті виклали протоколи допиту бойовика, одіозного "козачого отамана" Сергія Косогорова (Косогора), який в 2014 році контролював місто Красний Луч у Луганській області. Члени його угруповання, хоч і воювали проти України, але не підкорялися терористам "ЛНР" і вважали себе самостійною структурою.

Як повідомлялося, раніше блогер Казанський розповів, що в центрі тимчасово окупованого бойовиками "ДНР" Донецька бульвар Пушкіна перекрили шлагбаумом, хоча раніше там завжди був вільний проїзд. Тепер - тільки для обраних. Він також зазначив, що навіть "регіонали" не дозволяли собі такого хамства.

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Відео: РБК-Україна