Захотели легких денег: ушлая афера с Приват24 шокировала сеть

Аферисты придумали, как наживаться на украинцах с помощью Приват24
ПриватБанк снова оказался в центре внимания. Так, мошенники придумали новый способ обмана украинцев с помощью Приват24. Об ушлой схеме рассказал Николай Ярега, который едва не попался на крючок аферистов.
Николай сообщил о интересном моменте, который произошел с ним 12 марта. Все началось с того, что ему написала девушка, которая начала настойчиво выпытывать номер телефона. Парень понял, каков мотив преследует мошенница и поделился этим с подписчиками.
Фото: (facebook.com/Николай Ярега)
Сеть была шокирована ушлой аферой. Однако, несмотря на это, мужчину не забыли поблагодарить за то, что он расправился с мошенницей:
"Красавец, просто уничтожил ее";
"Такая же переписка месяц назад была";
"Работать не хотят, хотят только легких денег".
Напомним, что для клиентов ПриватБанка мошенники придумали новую аферу. Клиентам банка предлагают вознаграждение в 8000 тысяч гривен. Чтобы якобы получить деньги необходимо принять участие в опросе.
Ранее сообщалось, что в такси Киева грабят людей с помощью снотворных препаратов по типу клофелина. Мошенники активны в ночное время и ищут своих жертв среди ночных клубов и ресторанов.
Мы также писали о том, что ушлые аферисты изобрели новую схему обмана украинцев. Жертвами часто становятся люди, которые продают дорогие вещи в интернете.