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"Захотели убрать - убрали": подруга Сергея Мавроди о его смерти

STYLERLIFE        26.03.2018 - 17:33
Сергей Мавроди (фото: twitter.com/BreakingMash)
Сергей Мавроди (фото: twitter.com/BreakingMash)

Женщина прокомментировала известия о смерти основателя МММ

26 марта умер Сергей Мавроди - советский и российский мошенник, основатель акционерного общества МММ. Как пишут росСМИ, предпринимателя могли убить.

Так, в комментарии одному российскому изданию создательницы пирамиды "Властелина" Валентина Соловьева, лично знавшая Сергея Мавроди, заявила, что не верит в то, что основатель МММ умер своей смертью.

"В то, что нашли его на остановке - якобы стало плохо, кто-то нашел, я в это не верю. Он никогда не ездил на автобусах. Скорее всего - из машины выкинули. Захотели убрать - убрали. Его же разыскивали. И с ним пытались четы свести. И чтобы он на кого-то работал предложения были. Не давали ему одному оставаться", - рассказала Соловьева.

Напомним, основатель печально известной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди скончался в московской больнице в возрасте 62 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Накануне Мавроди стало плохо на остановке общественного транспорта, прохожий вызвал мужчине "скорую", и Мавроди доставили в медучреждение. Московские врачи не смогли спасти жизнь бизнесмену.

Кстати, Styler собрал интересные и малоизвестные факты из биографии "афериста, жулика и шарлатана", который "кинул" миллионы россиян.

Также предлагаем вам топ-30 цитат Мавроди о жизни, женщинах, свободе и деньгах.

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Теги: умер
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