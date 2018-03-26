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"Я не проиграл. Я не захотел выигрывать": топ-30 цитат Сергея Мавроди

STYLERLIFE        26.03.2018 - 15:41
Сергей Мавроди (скриншот из видео)
Сергей Мавроди (скриншот из видео)

Цитаты основателя МММ о жизни, деньгах, свободе, доброте и женщинах

Сергей Мавроди умер. Основателя финансовой пирамиды МММ не стало 26 марта.

Все знают, что Мавроди - российский предприниматель и организатор финансовых пирамид МММ и МММ-2011. Но мало кому известно, что он еще мемуарист, прозаик, киносценарист, автор и исполнитель песен.

"Бодрый марш россиянина" от Мавроди

Styler собрал для вас топ-30 цитат Сергея Мавроди, которого большинство россиян считают  "аферистом, жуликом и шарлатаном".

  • Я не гений. Я - единственный!
  • По-моему, ничего у нас, кроме болтовни, не ведется. (Ну, плюс еще распил бюджета. Ударными темпами.) Где хоть один конкретный результат? Назовите мне? Слова, слова, слова… Говорильня. Я считаю, что нынешняя власть импотентна. Она - бесплодна. Не способна в принципе ни к чему созидательному.
  • Я буду поступать так, как считаю нужным. Все библейские заповеди мне не указ. У меня есть собственные ценности и в соответствии с ними я действую. Никакой другой страшный суд не может на меня воздействовать и заставить поступить иначе, чем я считаю нужным.
  • Господи! Дались вам эти деньги. Бумага это резаная. И ничего более.
  • Я не проиграл. Я не захотел выигрывать. А это разные вещи. (Для меня, по крайней мере.) Не захотел переступать через кровь.
  • Бояться ничего нельзя. Ни на том, ни на этом свете. Страх - унижает. Теряешь себя.
  • Я ничего не читаю, не слушаю и не смотрю. А также, по возможности, ни с кем не общаюсь. Меня вполне устраивает собственное общество. И терпеть не могу события! Это они меня просто обожают.
  • Если женщина не глупее мужчины, то почему чемпионаты мира по тем же шахматам, к примеру, - раздельные?
  • Самый страшный грех - иудин. Предательство! Падшие. Преступившие черту. Нелюдь. Не заслуживают даже презрения.
  • Предать можно лишь того, кто тебе доверяет.
  • Жизнь всегда дает тебе не то, что нужно.
  • У меня нет ни одной фотографии. Даже детской. Я никогда ни о чем не вспоминаю и никогда ни о чём не жалею. Ну, было и было. Чего вспоминать-то? Вперед!
  • Правда - самая неправдоподобная вещь на свете.
  • Да, люди злы. Но ты будь добр!
  • Любую логику другой логикой опровергнуть можно.
  • Закон поставлен людьми и людьми же исполняется, а люди ошибаются на каждом шагу.
  • Существует только первое место. И - все остальные.
  • Масштаб личности определяется лишь масштабом ее деяний.
  • Мир плох? Что ж, сделай его лучше!
  • Выбирая из двух зол меньшее, помни, что ты выбираешь все-таки зло.
  • И зло и добро приходят в мир - через людей.
  • Все по-настоящему крупные дела делаются только в одиночку. Коллективные решения всегда половинчаты и потому недостаточно эффективны.
  • Колебаться надо лишь при выборе цели. Далее надо просто действовать.
  • Поражение это всего лишь упущенная победа. Нет недостижимых целей, есть неправильные стратегии!
  • Чтобы побеждать, надо уметь и отступать.
  • Быть гением очень скучно. Это проклятие, а не дар. Жук в муравейнике. Вечное одиночество. Ничего не интересно.
  • Свобода - это как возможность дышать.
  • К сожалению, люди почти всегда принимают доброту за слабость.
  • Если с тобой поступают несправедливо, унижают, оскорбляют твои честь и достоинство - борись! Всеми доступными тебе способами и средствами и ни на что невзирая и не оглядываясь. Защищай ее, эту честь! Любой ценой. Любой! За честь раньше стрелялись. Если же ты молчишь, позволяешь обращаться с собой как с бессловесной скотиной, как с рабом, то на что же ты сетуешь? У рабов нет чести.
  • Есть победа, и есть поражение. Больше - ничего.

Биография и интересные факты из жизни Сергея Мавроди в материале Styler.

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Теги: цитаты, умер
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