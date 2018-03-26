"Я не проиграл. Я не захотел выигрывать": топ-30 цитат Сергея Мавроди

Цитаты основателя МММ о жизни, деньгах, свободе, доброте и женщинах

Сергей Мавроди умер. Основателя финансовой пирамиды МММ не стало 26 марта.

Все знают, что Мавроди - российский предприниматель и организатор финансовых пирамид МММ и МММ-2011. Но мало кому известно, что он еще мемуарист, прозаик, киносценарист, автор и исполнитель песен.

"Бодрый марш россиянина" от Мавроди

Styler собрал для вас топ-30 цитат Сергея Мавроди, которого большинство россиян считают "аферистом, жуликом и шарлатаном".

Я не гений. Я - единственный!

По-моему, ничего у нас, кроме болтовни, не ведется. (Ну, плюс еще распил бюджета. Ударными темпами.) Где хоть один конкретный результат? Назовите мне? Слова, слова, слова… Говорильня. Я считаю, что нынешняя власть импотентна. Она - бесплодна. Не способна в принципе ни к чему созидательному.

Я буду поступать так, как считаю нужным. Все библейские заповеди мне не указ. У меня есть собственные ценности и в соответствии с ними я действую. Никакой другой страшный суд не может на меня воздействовать и заставить поступить иначе, чем я считаю нужным.

Господи! Дались вам эти деньги. Бумага это резаная. И ничего более.

Я не проиграл. Я не захотел выигрывать. А это разные вещи. (Для меня, по крайней мере.) Не захотел переступать через кровь.

Бояться ничего нельзя. Ни на том, ни на этом свете. Страх - унижает. Теряешь себя.

Я ничего не читаю, не слушаю и не смотрю. А также, по возможности, ни с кем не общаюсь. Меня вполне устраивает собственное общество. И терпеть не могу события! Это они меня просто обожают.

Если женщина не глупее мужчины, то почему чемпионаты мира по тем же шахматам, к примеру, - раздельные?

Самый страшный грех - иудин. Предательство! Падшие. Преступившие черту. Нелюдь. Не заслуживают даже презрения.

Предать можно лишь того, кто тебе доверяет.

Жизнь всегда дает тебе не то, что нужно.

У меня нет ни одной фотографии. Даже детской. Я никогда ни о чем не вспоминаю и никогда ни о чём не жалею. Ну, было и было. Чего вспоминать-то? Вперед!

Правда - самая неправдоподобная вещь на свете.

Да, люди злы. Но ты будь добр!

Любую логику другой логикой опровергнуть можно.

Закон поставлен людьми и людьми же исполняется, а люди ошибаются на каждом шагу.

Существует только первое место. И - все остальные.

Масштаб личности определяется лишь масштабом ее деяний.

Мир плох? Что ж, сделай его лучше!

Выбирая из двух зол меньшее, помни, что ты выбираешь все-таки зло.

И зло и добро приходят в мир - через людей.

Все по-настоящему крупные дела делаются только в одиночку. Коллективные решения всегда половинчаты и потому недостаточно эффективны.

Колебаться надо лишь при выборе цели. Далее надо просто действовать.

Поражение это всего лишь упущенная победа. Нет недостижимых целей, есть неправильные стратегии!

Чтобы побеждать, надо уметь и отступать.

Быть гением очень скучно. Это проклятие, а не дар. Жук в муравейнике. Вечное одиночество. Ничего не интересно.

Свобода - это как возможность дышать.

К сожалению, люди почти всегда принимают доброту за слабость.

Если с тобой поступают несправедливо, унижают, оскорбляют твои честь и достоинство - борись! Всеми доступными тебе способами и средствами и ни на что невзирая и не оглядываясь. Защищай ее, эту честь! Любой ценой. Любой! За честь раньше стрелялись. Если же ты молчишь, позволяешь обращаться с собой как с бессловесной скотиной, как с рабом, то на что же ты сетуешь? У рабов нет чести.

Есть победа, и есть поражение. Больше - ничего.

Биография и интересные факты из жизни Сергея Мавроди в материале Styler.