"Мы сидим, а денежки идут": яркие факты из биографии основателя МММ Сергея Мавроди

Styler собрал интересные и малоизвестные факты из биографии "афериста, жулика и шарлатана", который "кинул" миллионы россиян

Сергей Мавроди умер. Основатель пирамиды МММ скончался в ночь на 26 марта. Мавроди было 62 года.

Как известно, предприниматель был госпитализирован с автобусной остановки в Москве. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. Случайный прохожий вызвал ему "скорую".

Мавроди госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Биография Сергея Мавроди

Сергей Мавроди - советский и российский мошенник, основатель акционерного общества МММ, которое считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших (10-15 млн человек) и ущербу (по некоторым оценкам 3 млрд руб.).

Мавроди появился на свет 11 августа 1955 года в Москве. Его отец, Пантелей Андреевич, был родом с Донбасса, трудился рабочим-монтажником, имел греческие и украинские корни (фамилия в переводе с греческого языка означает "черный" или "темный").

Сергей Мавроди (фото: twitter.com/sergey_mavrody)

В школе Сергей учился хорошо, участвовал в олимпиадах по математике и физике, имел феноменальную память. Говорят, он с легкостью мог повторить прочитанный ему вслух текст. Но впоследствии, после перенесенных двенадцати сотрясений мозга, эту способность он утратил.

Окончив в 1978 году институт, он отработал три года по распределению в одном из московских НИИ. Затем он уволился, устроился в метро сторожем и занялся продажей пиратских видеозаписей. В результате в 1983 году он был задержан правоохранительными органами за незаконное предпринимательство. Он мог оказаться за решеткой, однако ему удалось избежать серьезного наказания, так как в те годы в правоохранительных органах велась работа против "перегибания палки" в отношении незначительных правонарушений.

Сергей Мавроди (фото: twitter.com/sergey_mavrody)

Сергей Мавроди и МММ

В 1989 году Мавроди в партнерстве с братом Вячеславом и его женой Ольгой Мельниковой учредил компанию MMM (аббревиатура сложилась из фамилий основателей компании). На ее основе позже было создано несколько структур, включая печально известную одноименную финансовую пирамиду.

Продажа акций компании стартовала в феврале 1994 года, и всего за 6 месяцев произошел более чем стократный рост стоимости ценных бумаг, а накопление капитала достигло одной третьей госбюджета. За срок до 4 апреля 1994 года стоимость каждой акции выросла в 127 раз, а количество вкладчиков, по разным подсчетам, достигло от 10 до 15 миллионов россиян.

Находясь в тюрьме, Мавроди организовал сбор подписей для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы РФ, и через два месяца был зарегистрирован ЦИК. 30 октября 1994 года Мавроди был избран депутатом российского парламента и освобожден из-под стражи. 2 сентября 1997 года МММ было признано банкротом.

Гимн современной России от Мавроди

В 2011 году Сергей Мавроди организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011, год спустя реорганизованную в МММ-2012. Пирамида в итоге потерпела крах.

В 2014 году им был основан проект MMM-Global, нацеленный на африканские страны. Одновременно строительство пирамиды началось в Азии - Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Филиппины, Япония, Таиланд, включая миллиардные Индию и Китай. Затем МММ появилась в США, Израиле, Италии и Франции. В 107 странах мира Мавроди "очаровал вкладчиков".

Согласно исследованиям ВЦИОМ примерно три четверти россиян считают его "аферистом, жуликом и шарлатаном, место которому - в тюрьме".

Песня Сергея Мавроди про Россию

Интересные факты из биографии Мавроди

Мавроди ни разу в жизни не был за границей и даже не делал загранпаспорт.

Мавроди управлял компанией исключительно по телефону.

За образец билета МММ был взят советский червонец, но вместо Ленина на портрете был Мавроди.

Компания устроила несколько дней с бесплатным проездом в метро. На тот момент один такой день стоил около миллиона долларов.

Мавроди поздравлял россиян в 1994 году с Новым годом вместо президента Бориса Ельцина.

К лету 1994 года Сергей Мавроди, по данным службы Vox Populi, занимал 12 место в числе наиболее влиятельных российских бизнесменов.

Сергей Мавроди (скриншот из видео)

К августу 1994 года под контролем МММ по разным оценкам находилось от 50 до 70 млрд долл.

980 вкладчиков МММ за полгода стали долларовыми миллионерами.

4 августа 1994 года, сразу после ареста руководителя МММ, в неизвестном направлении было вывезено 17 грузовиков с наличными деньгами, изъятых во время обыска в офисе компании.

В 1993-2005 годах был женат на уроженке Украины, обладательнице множества титулов различных конкурсов красоты Елене Павлюченко.

Реклама МММ - "Мы сидим, а денежки идут"

Ранее Мавроди заявил, что может обвалить курс биткоина.