"Ми сидимо, а грошики йдуть": яскраві факти з біографії засновника МММ Сергія Мавроді

Styler зібрав цікаві та маловідомі факти з біографії "афериста, шахрая і шарлатана", який "кинув" мільйони росіян
Сергій Мавроді помер. Засновника піраміди МММ не стало 26 березня. Мавроді було 62 роки.
Як відомо, підприємець був госпіталізований з автобусної зупинки в Москві. Він скаржився на слабкість і болі в області серця. Випадковий перехожий викликав йому "швидку".
Мавроді госпіталізували в 67-у міську лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати його життя.
Сергій Мавроді - радянський і російський шахрай, засновник акціонерного товариства МММ, яка вважається класичною і найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю потерпілих (10-15 млн осіб) і збитків (за деякими оцінками 3 млрд руб.).
Мавроді з'явився на світ 11 серпня 1955 року в Москві. Його батько, Пантелеймон Андрійович, був родом з Донбасу, працював робітником-монтажником, мав грецькі та українські корені (прізвище в перекладі з грецької мови означає "чорний" або "темний").
Сергій Мавроді (фото: twitter.com/sergey_mavrody)
В школі Сергій навчався добре, брав участь в олімпіадах з математики та фізики, мав феноменальну пам'ять. Кажуть, він з легкістю міг повторити прочитаний йому вголос текст. Але згодом, після перенесених дванадцяти струсів мозку, цю здатність він втратив.
Закінчивши в 1978 році інститут, він відпрацював три роки за розподілом в одному з московських НДІ. Потім він звільнився, влаштувався в метро сторожем і зайнявся продажем піратських відеозаписів. У результаті в 1983 році він був затриманий правоохоронними органами за незаконне підприємництво.
Сергій Мавроді (фото: twitter.com/sergey_mavrody)
У 1989 році Мавроді в партнерстві з братом В'ячеславом і його дружиною Ольгою Мельниковою заснував компанію MMM (абревіатура склалася з прізвищ засновників компанії). На її основі пізніше було створено кілька структур, включаючи сумно відому однойменну фінансову піраміду.
Продаж акцій компанії стартував в лютому 1994 року, і всього за 6 місяців сталося більш ніж стократне зростання вартості цінних паперів, а нагромадження капіталу досягло однієї третьої держбюджету. За термін до 4 квітня 1994 року вартість кожної акції зросла в 127 разів, а кількість вкладників, за різними підрахунками, сягала від 10 до 15 мільйонів росіян.
Перебуваючи у в'язниці, Мавроді організував збір підписів для реєстрації кандидатом у депутати Держдуми РФ, і через два місяці був зареєстрований ЦВК. 30 жовтня 1994 року Мавроді був обраний депутатом російського парламенту і звільнений з-під варти. 2 вересня 1997 року МММ було визнано банкрутом.
Гімн сучасної Росії від Мавроді
У 2011 році Сергій Мавроді організував для жителів Росії і країн СНД нову фінансову піраміду МММ-2011, рік потому реорганізовану в МММ-2012. Піраміда в підсумку зазнала краху.
У 2014 році ним був заснований проект MMM-Global, націлений на африканські країни. Одночасно почалося будівництво піраміди в Азії - Індонезія, Малайзія, Бангладеш, Філіппіни, Японія, Таїланд, включаючи мільярдні Індію та Китай. Потім МММ з'явилася в США, Ізраїлі, Італії та Франції. У 107 країнах світу Мавроді "зачарував вкладників".
Згідно з дослідженнями ВЦВГД приблизно три чверті росіян вважають його "аферистом, шахраєм і шарлатаном, місце якому - у в'язниці".
Пісня Сергія Мавроді про Росію
Сергій Мавроді (скриншот з відео)
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