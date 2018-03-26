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"Ми сидимо, а грошики йдуть": яскраві факти з біографії засновника МММ Сергія Мавроді

STYLERLIFE        26.03.2018 - 14:42
Сергій Мавроді (фото: twitter.com/ifenews_ru)
Сергій Мавроді (фото: twitter.com/ifenews_ru)

Styler зібрав цікаві та маловідомі факти з біографії "афериста, шахрая і шарлатана", який "кинув" мільйони росіян

Сергій Мавроді помер. Засновника піраміди МММ не стало 26 березня. Мавроді було 62 роки.

Як відомо, підприємець був госпіталізований з автобусної зупинки в Москві. Він скаржився на слабкість і болі в області серця. Випадковий перехожий викликав йому "швидку".

Мавроді госпіталізували в 67-у міську лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати його життя.

Біографія Сергія Мавроді

Сергій Мавроді - радянський і російський шахрай, засновник акціонерного товариства МММ, яка вважається класичною і найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю потерпілих (10-15 млн осіб) і збитків (за деякими оцінками 3 млрд руб.).

Мавроді з'явився на світ 11 серпня 1955 року в Москві. Його батько, Пантелеймон Андрійович, був родом з Донбасу, працював робітником-монтажником, мав грецькі та українські корені (прізвище в перекладі з грецької мови означає "чорний" або "темний").

Сергій Мавроді (фото: twitter.com/sergey_mavrody)

В школі Сергій навчався добре, брав участь в олімпіадах з математики та фізики, мав феноменальну пам'ять. Кажуть, він з легкістю міг повторити прочитаний йому вголос текст. Але згодом, після перенесених дванадцяти струсів мозку, цю здатність він втратив.

Закінчивши в 1978 році інститут, він відпрацював три роки за розподілом в одному з московських НДІ. Потім він звільнився, влаштувався в метро сторожем і зайнявся продажем піратських відеозаписів. У результаті в 1983 році він був затриманий правоохоронними органами за незаконне підприємництво. 

Сергій Мавроді (фото: twitter.com/sergey_mavrody)

Сергій Мавроді та МММ

У 1989 році Мавроді в партнерстві з братом В'ячеславом і його дружиною Ольгою Мельниковою заснував компанію MMM (абревіатура склалася з прізвищ засновників компанії). На її основі пізніше було створено кілька структур, включаючи сумно відому однойменну фінансову піраміду.

Продаж акцій компанії стартував в лютому 1994 року, і всього за 6 місяців сталося більш ніж стократне зростання вартості цінних паперів, а нагромадження капіталу досягло однієї третьої держбюджету. За термін до 4 квітня 1994 року вартість кожної акції зросла в 127 разів, а кількість вкладників, за різними підрахунками, сягала від 10 до 15 мільйонів росіян.

Перебуваючи у в'язниці, Мавроді організував збір підписів для реєстрації кандидатом у депутати Держдуми РФ, і через два місяці був зареєстрований ЦВК. 30 жовтня 1994 року Мавроді був обраний депутатом російського парламенту і звільнений з-під варти. 2 вересня 1997 року МММ було визнано банкрутом.

Гімн сучасної Росії від Мавроді

У 2011 році Сергій Мавроді організував для жителів Росії і країн СНД нову фінансову піраміду МММ-2011, рік потому реорганізовану в МММ-2012. Піраміда в підсумку зазнала краху.

У 2014 році ним був заснований проект MMM-Global, націлений на африканські країни. Одночасно почалося будівництво піраміди в Азії - Індонезія, Малайзія, Бангладеш, Філіппіни, Японія, Таїланд, включаючи мільярдні Індію та Китай. Потім МММ з'явилася в США, Ізраїлі, Італії та Франції. У 107 країнах світу Мавроді "зачарував вкладників".

Згідно з дослідженнями ВЦВГД приблизно три чверті росіян вважають його "аферистом, шахраєм і шарлатаном, місце якому - у в'язниці".

Пісня Сергія Мавроді про Росію

Цікаві факти з біографії Мавроді

  • Мавроді жодного разу в житті не був за кордоном і навіть не робив закордонний паспорт.
  • Мавроді керував компанією виключно по телефону.
  • За зразок квитка МММ був узятий радянський червінець, але замість Леніна на портреті був Мавроді.
  • Компанія влаштувала кілька днів з безкоштовним проїздом в метро. На той момент один такий день коштував близько мільйона доларів.
  • Мавроді вітав росіян в 1994 році з Новим роком замість президента Бориса Єльцина.

Сергій Мавроді (скриншот з відео)

  • До літа 1994 року Сергій Мавроді, за даними служби Vox Populi, займав 12 місце серед найбільш впливових російських бізнесменів.
  • До серпня 1994 року під контролем МММ, за різними оцінками, знаходилося від 50 до 70 млрд дол.
  • 980 вкладників МММ за півроку стали доларовими мільйонерами.
  • 4 серпня 1994 року, відразу після арешту керівника МММ, в невідомому напрямку було вивезено 17 вантажівок з готівкою, вилучених під час обшуку в офісі компанії.
  • У 1993-2005 роках був одружений на уродженці України, власниці безлічі титулів різних конкурсів краси Олені Павлюченко.

Реклама МММ - "Ми сидимо, а грошики йдуть"

Раніше Мавроді заявив, що може обвалити курс биткоіна.

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Теги: умер, финансы
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