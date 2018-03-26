"Ми сидимо, а грошики йдуть": яскраві факти з біографії засновника МММ Сергія Мавроді

Styler зібрав цікаві та маловідомі факти з біографії "афериста, шахрая і шарлатана", який "кинув" мільйони росіян

Сергій Мавроді помер. Засновника піраміди МММ не стало 26 березня. Мавроді було 62 роки.

Як відомо, підприємець був госпіталізований з автобусної зупинки в Москві. Він скаржився на слабкість і болі в області серця. Випадковий перехожий викликав йому "швидку".

Мавроді госпіталізували в 67-у міську лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати його життя.

Біографія Сергія Мавроді

Сергій Мавроді - радянський і російський шахрай, засновник акціонерного товариства МММ, яка вважається класичною і найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю потерпілих (10-15 млн осіб) і збитків (за деякими оцінками 3 млрд руб.).

Мавроді з'явився на світ 11 серпня 1955 року в Москві. Його батько, Пантелеймон Андрійович, був родом з Донбасу, працював робітником-монтажником, мав грецькі та українські корені (прізвище в перекладі з грецької мови означає "чорний" або "темний").

Сергій Мавроді (фото: twitter.com/sergey_mavrody)

В школі Сергій навчався добре, брав участь в олімпіадах з математики та фізики, мав феноменальну пам'ять. Кажуть, він з легкістю міг повторити прочитаний йому вголос текст. Але згодом, після перенесених дванадцяти струсів мозку, цю здатність він втратив.

Закінчивши в 1978 році інститут, він відпрацював три роки за розподілом в одному з московських НДІ. Потім він звільнився, влаштувався в метро сторожем і зайнявся продажем піратських відеозаписів. У результаті в 1983 році він був затриманий правоохоронними органами за незаконне підприємництво.

Сергій Мавроді (фото: twitter.com/sergey_mavrody)

Сергій Мавроді та МММ

У 1989 році Мавроді в партнерстві з братом В'ячеславом і його дружиною Ольгою Мельниковою заснував компанію MMM (абревіатура склалася з прізвищ засновників компанії). На її основі пізніше було створено кілька структур, включаючи сумно відому однойменну фінансову піраміду.

Продаж акцій компанії стартував в лютому 1994 року, і всього за 6 місяців сталося більш ніж стократне зростання вартості цінних паперів, а нагромадження капіталу досягло однієї третьої держбюджету. За термін до 4 квітня 1994 року вартість кожної акції зросла в 127 разів, а кількість вкладників, за різними підрахунками, сягала від 10 до 15 мільйонів росіян.

Перебуваючи у в'язниці, Мавроді організував збір підписів для реєстрації кандидатом у депутати Держдуми РФ, і через два місяці був зареєстрований ЦВК. 30 жовтня 1994 року Мавроді був обраний депутатом російського парламенту і звільнений з-під варти. 2 вересня 1997 року МММ було визнано банкрутом.

Гімн сучасної Росії від Мавроді

У 2011 році Сергій Мавроді організував для жителів Росії і країн СНД нову фінансову піраміду МММ-2011, рік потому реорганізовану в МММ-2012. Піраміда в підсумку зазнала краху.

У 2014 році ним був заснований проект MMM-Global, націлений на африканські країни. Одночасно почалося будівництво піраміди в Азії - Індонезія, Малайзія, Бангладеш, Філіппіни, Японія, Таїланд, включаючи мільярдні Індію та Китай. Потім МММ з'явилася в США, Ізраїлі, Італії та Франції. У 107 країнах світу Мавроді "зачарував вкладників".

Згідно з дослідженнями ВЦВГД приблизно три чверті росіян вважають його "аферистом, шахраєм і шарлатаном, місце якому - у в'язниці".

Пісня Сергія Мавроді про Росію

Цікаві факти з біографії Мавроді

Мавроді жодного разу в житті не був за кордоном і навіть не робив закордонний паспорт.

Мавроді керував компанією виключно по телефону.

За зразок квитка МММ був узятий радянський червінець, але замість Леніна на портреті був Мавроді.

Компанія влаштувала кілька днів з безкоштовним проїздом в метро. На той момент один такий день коштував близько мільйона доларів.

Мавроді вітав росіян в 1994 році з Новим роком замість президента Бориса Єльцина.

Сергій Мавроді (скриншот з відео)

До літа 1994 року Сергій Мавроді, за даними служби Vox Populi, займав 12 місце серед найбільш впливових російських бізнесменів.

До серпня 1994 року під контролем МММ, за різними оцінками, знаходилося від 50 до 70 млрд дол.

980 вкладників МММ за півроку стали доларовими мільйонерами.

4 серпня 1994 року, відразу після арешту керівника МММ, в невідомому напрямку було вивезено 17 вантажівок з готівкою, вилучених під час обшуку в офісі компанії.

У 1993-2005 роках був одружений на уродженці України, власниці безлічі титулів різних конкурсів краси Олені Павлюченко.

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Раніше Мавроді заявив, що може обвалити курс биткоіна.