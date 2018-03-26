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"Я не програв. Я не захотів вигравати": топ-30 цитат Сергія Мавроді

STYLERLIFE        26.03.2018 - 15:41
Сергій Мавроді (скріншот з відео)
Сергій Мавроді (скріншот з відео)

Цитати засновника МММ про життя, гроші, волю, доброту і жінок

Сергій Мавроді помер. Засновника фінансової піраміди МММ не стало 26 березня.

Всі знають, що Мавроді - російський підприємець і організатор фінансових пірамід МММ і МММ-2011. Але мало кому відомо, що він ще мемуарист, прозаїк, кіносценарист, автор і виконавець пісень.

"Бадьорий марш росіянина" від Мавроді

Styler зібрав для вас топ-30 цитат Сергія Мавроді, якого більшість росіян вважають "аферистом, шахраєм і шарлатаном".

  • Я не геній. Я - єдиний!
  • По-моєму, у нас нічого, крім балаканини, не ведеться. (Ну, плюс ще розпил бюджету. Ударними темпами.) Де хоч один конкретний результат? Назвіть мені? Слова, слова, слова... Говорильня. Я вважаю, що нинішня влада імпотентна. Вона - безплідна. Не здатна в принципі ні до чого творчого.
  • Я буду поступати так, як вважаю за потрібне. Всі біблійні заповіді мені не указ. У мене є власні цінності і відповідно з ними я дію. Ніякий інший страшний суд не може на мене впливати і змусити вчинити інакше, ніж я вважаю за потрібне.
  • Господи! Далися вам ці гроші. Це порізаний папір. І нічого більше.
  • Я не програв. Я не захотів вигравати. А це різні речі. (Для мене, принаймні.) Не захотів переступати через кров.
  • Боятися нічого не можна. Ні на тому, ні на цьому світі. Страх - принижує. Втрачаєш себе.
  • Я нічого не читаю, не слухаю і не дивлюся. А також, по можливості, ні з ким не спілкуюся. Мене цілком влаштовує власне суспільство. І терпіти не можу події! Це вони мене просто обожнюють.
  • Якщо жінка не дурніші чоловіка, то чому чемпіонати світу з тих же шахів, приміром, - роздільні?
  • Найстрашніший гріх - юдин. Зрада! Такі не заслуговують навіть презирства.
  • Зрадити можна лише того, хто тобі довіряє.
  • Життя завжди дає тобі не те, що потрібно.
  • У мене немає жодної фотографії. Навіть дитячої. Я ніколи ні про що не пам'ятаю і ніколи ні про що не шкодую. Ну, було й було. Чого згадувати? Вперед!
  • Правда - найбільш неправдоподібна річ на світі.
  • Так, люди злі. Але ти будь добрим!
  • Будь-яку логіку іншою логікою можна спростувати.
  • Закон поставлений людьми і людьми ж виконується, а люди помиляються на кожному кроці.
  • Існує тільки перше місце. І - всі інші.
  • Масштаб особистості визначається лише масштабом її діянь.
  • Світ поганий? Що ж, зроби його кращим!
  • Вибираючи з двох зол менше, пам'ятай, що ти вибираєш все-таки зло.
  • І зло і добро приходять у світ, - через людей.
  • Всі по-справжньому великі справи робляться лише поодинці. Колективні рішення завжди половинчасті і тому недостатньо ефективні.
  • Коливатися треба лише при виборі мети. Далі треба просто діяти.
  • Поразка це всього лише упущена перемога. Немає недосяжних цілей, є неправильні стратегії!
  • Щоб перемагати, треба вміти і відступати.
  • Бути генієм дуже нудно. Це прокляття, а не дар. Жук в мурашнику. Вічна самотність. Нічого не цікаво.
  • Свобода - це можливість дихати.
  • На жаль, люди майже завжди приймають доброту за слабкість.
  • Якщо з тобою чинять несправедливо, принижують, ображають твої честь і гідність - борись! Всіма доступними тобі способами і засобами і ні на що не зважаючи і не озираючись. Захищай її, цю честь! Будь-якою ціною. Будь-який! За честь раніше стрілялися. Якщо ж ти мовчиш, дозволяєш звертатися з собою як з безсловесною худобою, як з рабом, то на що ж ти сетуешь? У рабів немає честі.
  • Є перемога, і є поразка. Більше - нічого.

Біографія та цікаві факти з життя Сергія Мавроді у матеріалі Styler.

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Теги: цитаты, умер
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