"Я не програв. Я не захотів вигравати": топ-30 цитат Сергія Мавроді

Цитати засновника МММ про життя, гроші, волю, доброту і жінок

Сергій Мавроді помер. Засновника фінансової піраміди МММ не стало 26 березня.

Всі знають, що Мавроді - російський підприємець і організатор фінансових пірамід МММ і МММ-2011. Але мало кому відомо, що він ще мемуарист, прозаїк, кіносценарист, автор і виконавець пісень.

"Бадьорий марш росіянина" від Мавроді

Styler зібрав для вас топ-30 цитат Сергія Мавроді, якого більшість росіян вважають "аферистом, шахраєм і шарлатаном".

Я не геній. Я - єдиний!

По-моєму, у нас нічого, крім балаканини, не ведеться. (Ну, плюс ще розпил бюджету. Ударними темпами.) Де хоч один конкретний результат? Назвіть мені? Слова, слова, слова... Говорильня. Я вважаю, що нинішня влада імпотентна. Вона - безплідна. Не здатна в принципі ні до чого творчого.

Я буду поступати так, як вважаю за потрібне. Всі біблійні заповіді мені не указ. У мене є власні цінності і відповідно з ними я дію. Ніякий інший страшний суд не може на мене впливати і змусити вчинити інакше, ніж я вважаю за потрібне.

Господи! Далися вам ці гроші. Це порізаний папір. І нічого більше.

Я не програв. Я не захотів вигравати. А це різні речі. (Для мене, принаймні.) Не захотів переступати через кров.

Боятися нічого не можна. Ні на тому, ні на цьому світі. Страх - принижує. Втрачаєш себе.

Я нічого не читаю, не слухаю і не дивлюся. А також, по можливості, ні з ким не спілкуюся. Мене цілком влаштовує власне суспільство. І терпіти не можу події! Це вони мене просто обожнюють.

Якщо жінка не дурніші чоловіка, то чому чемпіонати світу з тих же шахів, приміром, - роздільні?

Найстрашніший гріх - юдин. Зрада! Такі не заслуговують навіть презирства.

Зрадити можна лише того, хто тобі довіряє.

Життя завжди дає тобі не те, що потрібно.

У мене немає жодної фотографії. Навіть дитячої. Я ніколи ні про що не пам'ятаю і ніколи ні про що не шкодую. Ну, було й було. Чого згадувати? Вперед!

Правда - найбільш неправдоподібна річ на світі.

Так, люди злі. Але ти будь добрим!

Будь-яку логіку іншою логікою можна спростувати.

Закон поставлений людьми і людьми ж виконується, а люди помиляються на кожному кроці.

Існує тільки перше місце. І - всі інші.

Масштаб особистості визначається лише масштабом її діянь.

Світ поганий? Що ж, зроби його кращим!

Вибираючи з двох зол менше, пам'ятай, що ти вибираєш все-таки зло.

І зло і добро приходять у світ, - через людей.

Всі по-справжньому великі справи робляться лише поодинці. Колективні рішення завжди половинчасті і тому недостатньо ефективні.

Коливатися треба лише при виборі мети. Далі треба просто діяти.

Поразка це всього лише упущена перемога. Немає недосяжних цілей, є неправильні стратегії!

Щоб перемагати, треба вміти і відступати.

Бути генієм дуже нудно. Це прокляття, а не дар. Жук в мурашнику. Вічна самотність. Нічого не цікаво.

Свобода - це можливість дихати.

На жаль, люди майже завжди приймають доброту за слабкість.

Якщо з тобою чинять несправедливо, принижують, ображають твої честь і гідність - борись! Всіма доступними тобі способами і засобами і ні на що не зважаючи і не озираючись. Захищай її, цю честь! Будь-якою ціною. Будь-який! За честь раніше стрілялися. Якщо ж ти мовчиш, дозволяєш звертатися з собою як з безсловесною худобою, як з рабом, то на що ж ти сетуешь? У рабів немає честі.

Є перемога, і є поразка. Більше - нічого.

Біографія та цікаві факти з життя Сергія Мавроді у матеріалі Styler.