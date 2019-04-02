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Залечил до смерти: под Киевом халатность невропатолога убила женщину

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 09:17
Залечил до смерти: под Киевом халатность невропатолога убила женщину
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Киевский невропатолог залечил пациентку до смерти

В Володарском районе под Киевом врач-невропатолог залечил пациентку до смерти. Она умерла от одной из болезней центральной нервной системы. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Медику, который небрежно отнесся к исполнению своих обязанностей, предъявлено подозрение в служебной халатности, которая привела к летальному исходу, погубив жизнь невинной женщины.

По мнению следователей, именно неправильное лечение доктора привело к плачевным последствиям. Медик не провел полноценную диагностику, в следствие чего несвоевременно установил диагноз пациентки. Именно неправильное лечение и стало причиной смерти женщины.

Прокуратура начала рассмотрение дела по части 1 статьи 140 УК Украины (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного).

Напомним, что в Ровно горе-мать зарезала младенца. Отмечается, что соседи охарактеризовали семью положительно, и странностей в поведении 21-летней женщины не замечали. Теперь следователи должны провести психиатрическую экспертизу, которая определит, вменяема ли женщина.

Мы писали, что бывший МЧСник из Крыма зверски убил семью. По словам одного из жителей Краснокаменки, у Дениса случаются припадки, и однажды его жертвой чуть не стал ребенок. После жуткого преступления Саввы озвучивается мнение, что причиной злодеяния стала наследственность. 

Ранее отец убитой 14-летней школьницы из Харькова, с которой расправился ее 16-летний бывший возлюбленный, рассказал о трагедии.

Также сообщалось, что подросток из-за неразделенной любви жестоко убил свою 16-летнюю бывшую девушку - он сломал ей шею и голову втоптал в землю.

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