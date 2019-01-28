Заснеженный Белый Слон в Карпатах поразил украинцев: фото с высоты

Уникальная обсерватория является самым высокогорным зданием в Украине

Уникальная обсерватория "Белый слон" на горе Поп Иван Черногорский в горах в Верховинском районе Ивано-Франковской области является одним из самых любимых объектов туристов в Карпатах. Бывшая польская астрономическая и метеорологическая станция расположена на высоте более двух километров.

Сама станция работала с 1938 по 1941 год. За полвека фундаменты и стены здания сохранились в удовлетворительном состоянии, хотя деревянные перекрытия и крыша нуждается в ремонте.

Фото: Михайло Пецкович (facebook.com/my.frankivsk)

Тем не менее, необычайная красота обсерватории на фоне величественных горных пейзажей, особенно зимой, захватывает дух. В сети показали несколько новых фото уникального "Белого слона".

"Сегодня это самое высокогорное здание в Украине", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в своем Facebook и опубликовал кадры заснеженной величественной обсерватории.

Фото: обсерватория "Белый слон" (facebook.com/lev.partskhaladze)

Горный спасатель Василий Фицак также поделился с пользователями соцсети живописными снимками "Белого слона".

Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

В комментариях к снимкам украинцы восхищаются видом обсерватории и делятся впечатлениями, воспоминаниями и видео из личного архива:

"Не понимаю: почему поляки смогли ее построить, советы не захотели сохранить, а мы не хотим восстановить. И не только как объект научных исследований, а как архитектурную памятку?"

"Красота невероятная, утром облака внизу, лес тоже, и очень сильный ветер";

"О, как красиво. Украина у нас очень впечатляет своей красотой. Есть у нас такие пейзажи, дыхание захватывает. Нужно нам всем чаще путешествовать местами нашей Украины. Я не была в Карпатах, но в восторге от такой красоты";

"Фантастический пейзаж!"

Скрин комментариев: facebook.com/lev.partskhaladze

Напомним, ранее в сети появились сказочные фотографии с Черногорского хребта Украинских Карпат - на горе Поп Иван Черногорский.

Также мы писали о том, что ранее украинцы опубликовали фантастические фотографии, сделанные осенью в Карпатском биосферном заповеднике на окраине долины Квасовский Менчул.

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Видео: РБК-Украина