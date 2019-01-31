Заставили одевать мертвую сестру: жуткие подробности жизни "девушки из чемодана"

Даша мечтала забрать из интерната свою младшую сестру

Видео: YouYube/Говорить Україна

Друзья и родственники 19-летней Дарьи Белоус, которую в СМИ называют "девушкой из чемодана", рассказали шокирующие подробности из ее жизни в программе "Говорить Україна".

Даша воспитывалась в многодетной семье, где терпела издевательства от жестокости своей матери. Самая младшая сестра девушки, Богдана, воспитывается в интернате.

Одноклассник погибшей рассказывает, что иногда Даша спала на уроках, так как мать будила ее в четыре утра и заставляла перекапывать огород, а зимой отправляла в лес за дровами. К тому же Дарья, будучи ребенком, постоянно терпела побои от матери - иногда летом ходила в свитере, чтобы скрыть синяки.

Когда девушке было 14 лет, ее изнасиловали, а в 17 она написала отказ от матери-тирана и стала жить с приемной семьей.

Позже девушка поступила в колледж и переехала в общежитие. Она резко изменилась, стала ярко краситься и пыталась модно одеваться. Подруга рассказывает, что Дарья встречалась с парнями восточной внешности - часто их меняла, они водили ее в кафе и давали деньги.

Дарья Белоус (фото: instagram.com/daria_bilous18/)

Несмотря на тяжелое детство, Даша иногда наведывалась к родной матери - помогала той с ремонтом. Еще девушка мечтала забрать младшую сестру, 13-летнюю Богдану, из интерната.

Старшая сестра девушки рассказала, что мать никогда не забирала Богдану на выходные. А после смерти Даши она ее забрала и заставила красить и одевать мертвую сестру. Сразу же после похорон мать отвезла девочку обратно в интернат.

Труп девушки, сложенный в чемодан, нашли в Днепре 4 января этого года. По версии полиции, Дарье нанесли удар тупым предметом по голове, а потом задушили. Убийца девушки до сих пор не найден.

Ранее мы сообщали о том, что в расстреле супругов возле здания суда в Николаеве нашли херсонский след.

Также мы писали о том, что отец погибшей активистки, Катерины Гандзюк, обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери.