Застрелили из лука: дикари убили американского туриста-миссионера

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Турист попытался посетить остров, к которому запрещено приближаться

Американский турист-миссионер был убит дикарями из племени, которое проживает изолировано на Северном Сентинельском острове в Индии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летний американский турист Джон Аллен Чау решил посетить Сентинельский остров в Индии, хотя официально посещение этого острова запрещено.

Для того, чтобы туда попасть, Джон Аллен Чоу проплыл половину пути на лодке с местными рыбаками. А потом пересел на каноэ, который приготовил заранее, и поплыл на остров в одиночку.

Не успел миссионер высадиться на берег, как на него напали дикари и обстреляли его стрелами. Мужчина погиб на месте. Очевидцы трагедии рассказали, что Чау не остановился, когда в него полетели стрелы.

"На мужчину напали со стрелами, однако он продолжал идти. Рыбаки видели, как жители племени привязали веревку к его шее и потащили тело. Потом они испугались и убежали, но вернулись на следующее утро и забрали Чау с берега", - рассказали свидетели происшествия полицейским, которые проводят расследование по факту гибели американского туриста.

Семерых рыбаков, которые помогали Джону Аллену Чау добраться до острова, уже арестовали.

Дикари с Сентинельского острова – самое изолированное племя в мире. Жители этого острова очень агрессивно пресекают любые контакты с другими людьми. Ранее были случаи, когда они убивали тех, кто пытался проникнуть на остров.

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Видео: РБК-Украина