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Что ждет ПЦУ после выборов: Епифаний о томосе и следующем президенте

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 16:37
Что ждет ПЦУ после выборов: Епифаний о томосе и следующем президенте
Фото: коллаж РБК-Украина

Епифаний рассказал, как выбор следующего президента отразится на ПЦУ

ПЦУ продолжит развиваться вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Украины по итогам выборов 2019. Об этом заявил предстоятель Единой поместной автокефальной православной церкви митрополит Епифаний, передает УНИАН.

Он объяснил, что в целом курс развития Украинской церкви будет сохранен, и объединение будет происходить постепенно, "как и сейчас это происходит".

Епифаний подчеркнул, что ПЦУ будет духовной основой и мощным фундаментом Украины, и церковь играет важную роль в создании государства. 

"Не будет государства - не будет независимой украинской церкви, это взаимосвязанные между собой вещи", - добавил он.

Что ждет ПЦУ после выборов: Епифаний о томосе и следующем президенте

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Митрополит Киевский и всея Украины верит, что "Господь все сделает так, что эти выборы пройдут мирно и спокойно", и украинцы демократическим способом изберут главу государства, а страна сохранит курс в направлении Европы и вступления Украины в НАТО.

Епифаний считает, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграции является важным для сохранения целостности Украины.

Также глава ПЦУ высказал уверенность, что РФ "в лице Путина пытается уничтожить нас, разделив изнутри", передает 4studio.

"Они не могут физически пройти вперед, потому что имеем сильную армию, потому сеют ненависть между нами. Должны противостоять этому", - сказал Епифаний.

Что ждет ПЦУ после выборов: Епифаний о томосе и следующем президенте

Митрополит Епифаний (фото: 4studio.com.ua)

Митрополит рассказал, что эти выборы являются достаточно сложными и на них "звучит язык ненависти".

"Мы за то, чтобы этого не было. Мы хотим, чтобы эта кампания была в духе любви, потому что для нас как для церки все - прихожане, которых мы не делим по политическим взглядам. Мы подчеркиваем, что все должны быть бдительными и понимать свой ответственный гражданский долг, прийти и проголосовать честно, по совести", - сказал Епифаний.

Он добавил, что томос Украине предоставлен навсегда и никакого отзыва быть просто не может.

Как сообщалось ранее, 31 марта Епифаний проголосовал на выборах президента 2019 и подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны, а потому важно сделать правильный выбор, чтобы избежать негативных последствий в дальнейшем.

Также мы писали о том, что митрополит Епифаний выступил за создание глобального Национального пантеона памяти с собором и музейным комплексом в честь героев, которые отдали свои жизни, защищая Украину.

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