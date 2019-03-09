Жестокое убийство ребенка матерью раскрыли спустя 38 лет

Женщина вывезла ребенка на машине к кукурузному полю за городом и бросила его

В США 38 лет назад мать бросила умирать своего ребенка в кукурузном поле. Убийство младенца было раскрыто полицией американского штата Южная Дакота благодаря результатам анализов ДНК. Об этом информирует Fox News.

28 февраля 1981 года в канаве у кукурузного поля полиция города Су-Фолс обнаружила бездыханное тело новорожденного мальчика, завернутое в одеяло. Смерть была вызвана тем, что ребенок долгое время пролежал под открытым небом.

Убийство не могли раскрыть десятилетиями, однако однажды детектив Майк Уэбб решил пересмотреть старое дело и отправил образцы ДНК погибшего ребенка в лабораторию, чтобы приблизиться к истине.

В результате экспертизы оказалось, что Тереза Бентасс является матерью погибшего ребенка. После этого она была вынуждена признаться, что скрывала свою беременность от семьи и друзей и родила ребенка в одиночестве в своей квартире. Затем она вывезла его на машине к кукурузному полю за городом и бросила. На данный момент злоумышленнице предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Напомним, что в Кропивницком нашли младенца в пакете. Тело ребенка в обнаружили нa берегу реки Ингул случайные прохожие.

Как сообщалось ранее, недавно под Сумами в селе Недрыгайлово обнаружили мертвого новорожденного ребенка.

Также мы писали о том, что женщина, которая убила новорожденную дочь и бросила тело в заброшенном доме неподалеку от улицы Фрометовская в Киеве, является работницей одного из детских садиков. Выяснилось, что 35-летняя повар проживает в общежитии в Голосеевском районе.