Жестокое убийство семьи в Виннице: новые мотивы преступления

Близкие и родные семьи рассказали о новых мотивах жестокого убийства

В конце февраля суд Винницы еще на 60 суток продлил меру пресечения Анатолию Мальцу, который подозревается в убийстве своей семьи в Виннице 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает "33 канал".

А между тем среди знакомых, друзей и родных погибшей семьи появляются интересные версиями мотивов этого жуткого преступления.

Первая версия убийства – вторая женщина. У Анатолия была новая жена от которой у него был ребенок. При этом от первой жены у него двое детей уже было. Предполагается, что он мог разрываться на эти две семьи между тремя женщинами - мамой и своими женами. Не исключено, что вторая жена Лина настаивала на том, чтобы он окончательно расстался со своей с первой семьей к их новоселью в новую квартиру. Для этого Анатолию необходимо было выселить маму с другими родными в родительский дом.

Вторая версия – это четырехкомнатная квартира. Родные понимают, что именно купленная на выплату просторная квартира в новом доме стала причиной разногласий двух семей. Говорят, что за это помещение платил и сам Анатолий, и его мама. Но кто больше вложил в квартиру и имел больше прав на это жилье, знают только родные и следователи.

Третья версия – у Анатолия были долги, и он готовил бегство на Гоа. Анатолия Мальца хорошо знает все ИТ-сообщество Виннице и Украине, потому что, он был одним из лучших. Анатолий работал в США и ​​Израиле. Он пользовался авторитетом и у него были хорошие заработки.

Но после прессинга правоохранителей на ИТ-отрасль и ФЛП многие из местных программистов выехали за границу, где спокойнее и больше платят. Анатолий, возможно, также думал о бегстве с Украины, поскольку очень интересовался условиями для ИТ-специалистов на Гоа и других "свободных" зонах.

А еще в профессиональных кругах говорят, что он последнее время стал каким-то нервным и брал деньги в долг. Здесь не понятно, долгов он набирался из жизни на 2 семьи, или из-за подготовки к бегству, или у него были какие-то другие причины.

Эту версию частично опровергают его "дорогие" адвокаты, которых вряд ли может себе позволить человек в долгах. В то же время желание получить контроль над 4-комнатной квартирой в Академическом с ее последующей продажей многое может объяснить в этом деле.

Стоит отметить, что все тайное и скрытое в этом деле начнет проясняться не раньше, чем через 2 месяца.

Напомним, что ранее была установлена вероятная причина этого жестокого преступления.

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