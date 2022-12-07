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Жіночність, сила, сміливість та відважність: українські наряди продовжують підкорювати світ

Мода на українські наряди не збавляє обертів (фото: Вероніка Островська)
Автор: Styler

Днями в Греціі відбувся благодійний вечір Beauty Saves The World на підтримку України.

Charity Event на одній сцені зібрав відомих діячів культури, шоуменів та політиків, які прийшли в тому числі отримати естетичне задоволення від показів нарядів українських дизайнерів Олени Даць, Гасанової, ArtRamus та Aysina.

Цікаво, що саме у Греції Юлія Айсіна представила нову колекцію, яка створювалась під час повномасштабної війни.

В цій колекції поєднані жіночність, сила, сміливість та відважність. Довгі сукні з елементами куль та металевими аксесуарами, плащі кольору хакі з короткими сукнями, та костюми в мілітарі стилі.

Українські дизайнери підкорюють світові подіуми (фото: Вероніка Островська)

На подіумі дефілювали як українські так і грецькі моделі, які за задумом кутюр’є через проходку по сцені під захоплені овації спускались до глядачів у зал.

Закривала показ в червоній довгій сукні з високим розрізом відома українська модель Вероніка Островська.

"На цьому показі я була не лише моделлю. Допомагала у відборі моделей на шоу, примірці та проводила репетиції. У Юлії завжди не стандартні шоу, тому вона прийняла рішення трішки змінити звичну схему того вечора. І запропонувала, щоб моделі зі сцени спускались прямо до зали з глядачами. Це сприйнялось на ура! Я була в захоплені від атмосфери в залі та тої кількості людей, які прийшли підтримати благодійний вечір", - поділилася Островська.

Українські дизайнери підкорюють світові подіуми (фото: Вероніка Островська)

Додамо, що усі зібрані кошти з благодійного концерту будуть спрямовані на навчання дітей з України, які постраждали через російське вторгнення і наразі знаходяться в Греції.

У Греції живуть та навчаються багато маленьких українців (фото: Вероніка Островська)

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