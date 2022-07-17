А вы знаете, почему двери в общественных туалетах не доходят до пола

Можете быть уверенными, такая нестандартная форма двери была сделана не для того, чтобы за вами подглядывать. У такого дизайна есть конкретные практические причины.

С такой дверцей легче убирать

С точки зрения поддержания чистоты и гигиены в общественных уборных проводят уборку несколько раз в день. Именно такая форма помогает быстрее убирать поверхность и не оставляет мест для образования плесени между дверью и полом.

Ради безопасности

Например, человеку стало плохо в кабинке и он потерял сознание, благодаря открытому низу, такого человека быстро найдут и помогут.

Такая конструкция уменьшает риск вандализма или других абсурдных действий

Некоторым сорвиголовам может прийти мысль нарисовать граффити в кабинке, или еще хуже - употребить наркотики или заняться срамными делами. Конечно, зная о том, что их могут разоблачить, такие люди подумают несколько раз.

Дверь в общественном туалете не для того, чтобы за вами подглядывать (фото: pixabay)

Такие туалеты дешевле строить

По сравнению с туалетами в ресторанах или отелях, где стены и двери идут от пола до потолка, конструкция с кабинками, которые не доходят до пола, требует значительно меньше материалов, соответственно - значительно дешевле.

Лучшая вентиляция

Из-за большого количества посетителей и запахи от средств уборки, воздух в уборной становится гадким для дыхания. Но благодаря открытой конструкции воздух значительно быстрее циркулирует по сравнению с полностью закрытыми кабинками.

Вы всегда знаете, какая кабинка свободна

Короткие двери помогают избегать неловких ситуаций. Ведь если на двери нет замка или индикатора, просто проверить глазами наличие кого-то значительно лучше, чем открывать дверь.

Ускоряют время использования гардеробной

У многих из нас есть привычка брать собой в уборную что-то почитать, или, например посмотреть новости в телефоне. Поэтому недовольные вздохи из очереди эффективно способствуют как можно более быстрому завершению процесса.

Возможность экстренной помощи

Например, если не дай бог у вас закончилась туалетная бумага, вы можете рассчитывать на помощь неравнодушных, даже дверь открывать не надо!