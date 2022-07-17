А ви знаєте, чому двері у громадських туалетах не доходять до підлоги

Можете бути впевненими, така нестандартна форма дверей була зроблена не для того, щоб за вами підглядати. У такого дизайну є конкретні практичні причини.

З такими дверцятами легше прибирати

З точки зору підтримки чистоти та гігієни у громадських вбиральнях проводять прибирання декілька разів на день. Саме така форма допомагає швидше прибирати поверхню та не залишає місць для утворення плісняви між дверима та підлогою.

Заради безпеки

Наприклад, людині стало зле у кабінці та вона втратила свідомість, завдяки відкритому низу, таку людину швидко знайдуть та допоможуть.

Така конструкція зменшує ризик вандалізму або інших абсурдних дій

Деяким зірвиголовам може прийти думка намалювати графіті у кабінці, або ще гірше - вжити наркотики або зайнятися сороміцькими справами. Звісно, знаючи про те, що їх можуть викрити, такі люди подумають декілька разів.

Двері в громадському туалеті не для того, щоб за вами підглядати (фото: pixabay)

Такі туалети дешевше будувати

У порівнянні з вбиральнями у ресторанах або готелях, де стіни та двері йдуть від полу до стелі, конструкція з кабінками, які не доходять до долу, потребує значно менше матеріалів, відповідно - значно дешевша.

Краща вентиляція

Через велику кількість відвідувачів та запахи від засобів прибирання, повітря у вбиральні стає бридким для дихання. Але завдяки відкритій конструкції повітря значно швидше циркулює у порівнянні з повністю закритими кабінками.

Ви завжди знаєте, яка кабінка вільна

Короткі двері допомагають уникати незручних ситуацій. Адже якщо на двері немає замку або індикатора, просто перевірити очима наявність когось значно краще, ніж відчиняти двері.

Пришвидшують час використання вбиральні

В багатьох з нас є звичка брати собою до вбиральні щось почитати, чи, наприклад подивитись новини у телефоні. Тому невдоволені зітхання з черги ефективно сприяють якомога швидшому завершенню процесу.

Можливість екстреної допомоги

Наприклад, якщо не дай боже у вас закінчився туалетний папір, ви можете розраховувати на допомогу небайдужих, навіть дверцята відчиняти не треба!