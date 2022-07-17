А ви знаєте, чому двері у громадських туалетах не доходять до підлоги

Існують такі місця, про які можна впевнено сказати, що нічого цікавого там нема. Одне з таких - громадська вбиральня. Але якщо у вас спитають, чому двері у туалетах такої незвичної форми, навряд ви зможете назвати більше кількох причин.
Чому двері у вбиральні не доходять до полу - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.
Можете бути впевненими, така нестандартна форма дверей була зроблена не для того, щоб за вами підглядати. У такого дизайну є конкретні практичні причини.
З точки зору підтримки чистоти та гігієни у громадських вбиральнях проводять прибирання декілька разів на день. Саме така форма допомагає швидше прибирати поверхню та не залишає місць для утворення плісняви між дверима та підлогою.
Наприклад, людині стало зле у кабінці та вона втратила свідомість, завдяки відкритому низу, таку людину швидко знайдуть та допоможуть.
Деяким зірвиголовам може прийти думка намалювати графіті у кабінці, або ще гірше - вжити наркотики або зайнятися сороміцькими справами. Звісно, знаючи про те, що їх можуть викрити, такі люди подумають декілька разів.
Двері в громадському туалеті не для того, щоб за вами підглядати (фото: pixabay)
У порівнянні з вбиральнями у ресторанах або готелях, де стіни та двері йдуть від полу до стелі, конструкція з кабінками, які не доходять до долу, потребує значно менше матеріалів, відповідно - значно дешевша.
Через велику кількість відвідувачів та запахи від засобів прибирання, повітря у вбиральні стає бридким для дихання. Але завдяки відкритій конструкції повітря значно швидше циркулює у порівнянні з повністю закритими кабінками.
Короткі двері допомагають уникати незручних ситуацій. Адже якщо на двері немає замку або індикатора, просто перевірити очима наявність когось значно краще, ніж відчиняти двері.
В багатьох з нас є звичка брати собою до вбиральні щось почитати, чи, наприклад подивитись новини у телефоні. Тому невдоволені зітхання з черги ефективно сприяють якомога швидшому завершенню процесу.
Наприклад, якщо не дай боже у вас закінчився туалетний папір, ви можете розраховувати на допомогу небайдужих, навіть дверцята відчиняти не треба!
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