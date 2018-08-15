"Благодаря испытаниям": Ани Лорак поделилась эмоциями после "измены" мужа

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица оригинально поблагодарила за врагов и учителей

Украинская певица Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в России, опубликовала трогательный ролик на своей странице в Instagram, в котором очень неоднозначно высказалась о кризисе, который происходит сейчас в ее личной жизни.

Певица поблагодарила свою команду за поддержку, а также написала, что она благодарна Богу за врагов и учителей.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 13 Авг 2018 в 3:48 PDT

"За всё, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех - это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идёт со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна", - так Ани Лорак подписала видео.

Поклонники поддерживают любимую артистку и призывают ее забыть об "измене мужа" и жить дальше.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Также стало известно, что 15 августа у Ани Лорак и ее супруга Мурата годовщина свадьбы. Они поженились 15 августа 2009 года. В 2011 году у них родилась дочь.

Познакомилась пара в 2005 году в Анталии на отдыхе. Через год Мурат переехал в Украину и сделал артистке предложение. Свадьбу влюбленные отпраздновали два раза. Сначала скромно расписались в центральном ЗАГСе Киева, а потом устроили пышную свадьбу в Турции.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужа артистки заметили в обнимку с молодой женщиной. А позже знакомые Ани Лорак раскрыли детали "измены" ее мужа.

Также мы сообщали о том, что "любовница" мужа Лорак раскрыла правду об отношениях с Муратом

Видео: РБК-Украина