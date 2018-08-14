"Дружеский ужин": Алла Пугачева поразила фанатов своим видом

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/alla_orfey)

Фото опубликовали друзья семьи

Жена Игоря Николаева, Юлия Проскурякова опубликовала фотографию дружеского ужина в Юрмале, где присутствует Алла Пугачева. Внешний вид Примадонны напугал поклонников. Об этом пишет издание Dni.ru.

За последние несколько недель в аккаунтах Instagram Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина появлялись только фотографии детей. Фотографии Примадонны в них отсутствовали с июля месяца. В окружении певицы забеспокоились ее самочувствием и начали строить нехорошие догадки.

Но недавно в Instagram Юлии Проскуряковой, жены Игоря Николаева, появился снимок с совместного ужина в Юрмале. На нем присутствует Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Валерий Сюткин, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Алла Борисовна расположилась в центре, рядом с ней скромно сидит Проскурякова. Фанаты даже написали, что женщина все время старается держаться поближе к Примадонне.

"Юля, как всегда, поближе к Пугачевой. Юлечка, будь сама собой", – порекомендовали поклонники.

Скриншот фото (instagram.com/uliaveronika)

А вот внешний вид Аллы Борисовны расстроил фанатов певицы. Они отметили, что звезда выглядит располневшей и постаревшей. Однако, возможно виной тому наряд, который Примадонна выбрала для дружеского ужина – джинсы и яркая накидка. Хотя ранее, на фото в джинсах Алла Борисовна смотрелась очень эффектно и моложаво.

Скриншот фото (instagram.com/alla_orfey)

Кстати, ранее Алла Пугачева сделала искреннее признание в интервью.

Легендарная певица рассказала, что почти никогда не слушала собственные же песни.

"Я никогда себя не анализировала. Никогда. Я свои песни-то вообще не слушала никогда, все это было мне очень тяжело. Потому что я всегда знала, максималистка, что и как я должна была бы спеть, а спела вот так", - сообщила артистка.

А также мы сообщали, что дети Максима Галкина и Пугачевой устроили показ мод.

Видео: РБК-Украина