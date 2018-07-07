“Просто бусечки”: дети Максима Галкина и Пугачевой устроили “показ мод” (видео)

Дети шоумена Лиза и Гарри прошлись под руку по воображаемому "подимуму"

Известный российский шоумен Максим Галкин запостил видео в своем Instagram на котором его с Аллой Пугачевой дети устроили импровизированный “показ мод”.

Как понятно из короткого видео, его дети пофантазировал и решили, что показ должен быть именно на морскую тематику. Ролик так и назвали “Показ мод. Покатаемся на яхте”.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Июл 2018 в 8:21 PDT

Видео : "показ мод" (instagram.com/maxgalkinru)

Маленькая дочь Максима Галкина - Лиза грациозно прошлась по двору в широкополой шляпе. Она продемонстрировала несколько образов: “вечерний наряд - отдых на море”, “прелестная незнакомка”, а после этого, маленькая “модель” прошлась под руку со своим братом Гарри.

Стоит отметить, что девочка ходила по "подиуму" с недетским кокетством. А настроение у нее точно было, как будто она гуляет по настоящей яхте.

Поклонники российского артиста отметили артистизм Лизы и искренне ей восхищались. Ее даже назвали "маленькой принцессой".

Скрин комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Также подписчики восторженно отметили, что Лиза отлично ходит по "подиуму" и обладает хорошей грацией и красотой. А еще их с братом назвали "Просто бусечки".

Скрин комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Фото: Галкин с дочкой (instagram.com/maxgalkinru)

Кстати, ранее Галкин взорвал сеть фото Пугачевой без макияжа.

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