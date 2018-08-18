Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис 2018 года

Иллюстративное фото (pixabay)

Доход самой высокооплчачиваемой актрисы этого года составил более 40 млн долларов

Всмирно известное деловое издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых актрис 2018-го года. Первое место заняла прекрасная блондинка и красавица Скарлетт Йоханссон. Ее доход за прошедший год составил немыслимые 40,5 млн долларов.

Как сообщил журнал, большую часть дохода Йоханссон принесло участие в съемках киноцикла "Мстители", основанного на комиксах Marvel.

Фото: Фото: Скарлетт Йоханссон (РБК-Украина)



В прошлом году на лидирующей позиции рейтинга популярных актрис по версии Forbes находилась Эмма Стоун, чей годовой доход составил 26 млн долларов. Но на этот раз Эмма не смогла попасть даже в первую десятку наиболее высокооплачиваемых актрис мира.

Почетное второе место заняла Анджелины Джоли, от которой Йоханссон "ушла" с приличным отрывом. Несмотря на неудачи в личной жизни и проблемы с свое нестабильным душевным состоянием, Джоли удалось заработать 28 млн долларов.

Фото: Анджелина Джоли (Кадр из видео YouTube/Папарацци ТВ)

В течении нескольких лет многодетная мать Джоли отказывалась от регулярных кинопредложений, но с недавних пор она вернулась в кинематограф. Это не в последнюю очередь связано с ее экс-супругом Брэдом Питтом, который, по словам Анджелины, не торопится помогать их детям. Как утверждает хрупкая Джоли, ей приходится нести на себе это тяжелое бремя.

Тройку лидеров завершила соперница, в прошлом, соперница Джоли - Дженнифер Энистон. Доход которой за прошедшие 12 месяцев составил 19,5 млн долларов. В последнее время Джен стала все реже появляться в сценах большого кино, однако, ее по-прежнему очень любят рекламодатели, которые с завидным постоянством делают актрисе очень выгодные предложения.

Фото: Дженнифер Энистон (facebook.com thejenniferanistonpage)

В заветную десятку элитного издания также вошли Дженнифер Лоуренс (ее доход за прошедший год составил 18 млн долларов), Риз Уизерспун (16,5 млн), Мила Кунис (16 млн), Джулия Робертс (13 млн), Кейт Бланшетт (12,5 млн), Мелисса Маккартни (12 млн), Галь Гадот (10 млн).

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