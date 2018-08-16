Назван самый комфортный для проживания город в мире

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Киев в рейтинге существенно поднялся

Эксперты опубликовали рейтинг комфортности городов мира Global Liveability Index 2018, проводимого изданием The Economist и сообщили, что самым комфортным городом для проживания считается Вена. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В новом рейтинге второе место получил австралийский город Мельбурн, который находился на первой позиции предыдущие 7 лет. Третьим комфортным городом для проживания стала Осака.

На четвертое место попал канадский город Калгари, а замыкает пятерку лучших городов – австралийский Сидней.

Также в первую десятку рейтинга попали Ванкувер (Канада), Токио (Япония), Торонто (Канада), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).

На 12 месте оказался немецкий Франкфурт, а Гамбург, который в прошлом году был в первой десятке, оказался на 18 месте. На 19-ом месте – Париж.

Самый дорогой город Германии – Мюнхен теперь занял 21-е место. Берлин сместился на 25-е место, а вот Лондон попал аж на 48 место.

Столица Украины – Киев в этом году поднялся с 131 позиции на 118. Самым худшим городом для проживания стал сирийский Дамаск, он занял последнее, 140-е место. Также в конце списка оказались Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия), Карачи (Пакистан) и Порт-Морбси (Папуа-Новая Гвинея).

Рейтинг The Economist состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни.

В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Затем оценки по всем категориям суммируются. Важность каждой категории для жизни человека - разная.

Кстати, ранее известная украинская теннисистка Свитолина назвала любимые города.

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Видео: РБК-Украина