Назван самый возмутительный фильм 2017 года

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Кинолента получила максимальное количество жалоб от зрителей

Фантастический боевик "Логан" с Хью Джекманом в главной роли 2017-го года признан самым возмутительным, так как на него поступило самое большое количество жалоб. Об этом идет речь в исследовании, опубликованном на сайте Британского совета по классификации фильмов.

Кинолента получила 20 официально зарегистрированных жалоб. Большинству британцев, участвующих в опросе, не понравилось, что "Логан" со сценами насилия и жестокости получил возрастной рейтинг "15 лет и старше". В Британском совете говорят, что в фильме больше концентрировалась на экшн-сценах, и не столько на садизме.

В прошлые годы самыми возмутительными фильмами по версии Британского совета по классификации фильмов были те, которые набирали от 40 негативных откликов. На текущий момент второе место по "возмутительности" занимает фильм "Конг: Остров черепа", набравший шесть жалобных писем. Тертье место было разделено между фильмами Чужой: Завет", "Призрак в доспехах" и "Оно", к которым написали пять негативных отзывов.

В прошлом году самым возмутительным фильмом 2016-го признали комедийный боевик "Дэдпул" c Райаном Рейнольдсом. На супергеройскую ленту поступила 51 жалоба.

Напомним, что два украинских фильма - полнометражная кинокартина "Дельта" Александра Течинского и короткометражка "Магнитная буря" Игоря Ганского стали победителями в главных номинациях Одесского кинофестиваля-2018.

Видео: (video.rbc.ua)