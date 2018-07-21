ОМКФ-2018: два украинских фильма получили награды от зарубежных критиков

Фото: (facebook.com/odesaiff)

В комиссию, определявшую победителей кинофестиваля, входят американский и шведский кинокритики

Два украинских фильма - полнометражная кинокартина "Дельта" Александра Течинского и короткометражка "Магнитная буря" Игоря Ганского стали победителями в главных номинациях Одесского кинофестиваля-2018. Об этом сообщает Укринформ ссылаясь на публикацию Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).

Лауреатам кинопремии ОМКФ-2018 были вручены дипломы федерации кинопрессы. В составе комиссии, определявшей победителей конкурса были киновед Сергей Васильев (Украина), кинокритик Роберт Хортон (США) и исследователь кино Саньин Пейкович (Швеция).

Полнометражный фильм "Дельта" рассказывает о буднях рыболовов из небольшого городка Вилково, в котором движение по улицам осуществляется на оригинальных лодках. Авторы фильма выбрали холодное время года для сьемок, так как летом здесь много туристов. Это фильм о зиме в дельте Дуная, точнее о людях, которые здесь зимуют и вынуждены зарабатывать на жизнь рыболовством и расчисткой тростника зимой.

Сценарий этого украинского-германского фильма также был признан победителем 8-го конкурсного отбора Госкино Украины и получил государственную поддержку в размере 1 млн 852 тыс. грн., что составляет 40% общей стоимости создания киноленты.

Короткометражный фильм "Магнитная буря" перенес зрителей - участников фестиваля в июньские дни 2017 года, когда произошла одна из мощных магнитных бурь, а также состоялась кибератака вируса Петя. Однако главным героям ленты — бабушке Дусе и Наталье — не до этого, ведь у них разбился телевизор.

Напомним, что сегодня, 21 июля, во время церемонии закрытия будут названы все лауреаты ОКМФ-2018.

Следует напомнить, что 13 июля в Одессе стартовал Одесский международный кинофестиваль. Культурное событие пройдет в девятый раз.

Видео: (video.rbc.ua)