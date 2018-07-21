ОМКФ-2018: два українських фільми отримали нагороди від зарубіжних критиків

Фото: (facebook.com/odesaiff)

В комісію, яка визначала переможців кінофестивалю, входять американський та шведський кінокритики

Два українських фільми - повнометражна кінокартина "Дельта" Олександра Течинського і короткометражка "Магнітна буря" Ігоря Ганського стали переможцями в головних номінаціях Одеського кінофестивалю-2018. Про це повідомляє Укрінформ посилаючись на публікацію Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI).

Лауреатам кінопремії ОМКФ-2018 були вручені дипломи федерації кінопреси. У складі комісії, яка визначала переможців конкурсу були кінознавець Сергій Васильєв (Україна), кінокритик Роберт Хортон (США) і дослідник кіно Саньін Пейковіч (Швеція).

Повнометражний фільм "Дельта" розповідає про будні рибалок з невеликого містечка Вилкове, у якому рух по вулицях здійснюється на оригінальних човнах. Автори фільму вибрали холодну пору року для зйомок, так як влітку тут багато туристів. Це фільм про зиму в дельті Дунаю, точніше про людей, які там зимують і змушені заробляти на життя рибальством і розчищенням очерету взимку.

Сценарій цього українського-німецького фільму також був визнаний переможцем 8-го конкурсного відбору Держкіно України і отримав державну підтримку в розмірі 1 млн 852 тис. грн., що становить 40% загальної вартості створення кінострічки.

Короткометражний фільм "Магнітна буря" переніс глядачів - учасників фестивалю у червневі дні 2017 року, коли сталася одна з найпотужніших магнітних бурь, а також відбулася кібератака вірусу Петя. Однак головним героям стрічки — бабусі Дусі та Наталі — не до цього, адже у них розбився телевізор.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, під час церемонії закриття будуть названі всі лауреати ОКМФ-2018.

Слід нагадати, що 13 липня в Одесі стартував Одеський міжнародний кінофестиваль. Культурна подія пройде в дев'ятий раз.

Відео: (video.rbc.ua)