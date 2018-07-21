Названо найбільш обурливий фільм 2017 року

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Кінострічка отримала максимальну кількість скарг від глядачів

Фантастичний бойовик "Логан" з Х'ю Джекманом у головній ролі 2017-го року визнаний найгіршим, так як на нього надійшла велика кількість скарг. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті Британської ради з класифікації фільмів.

Кінострічка отримала 20 офіційно зареєстрованих скарг. Більшості британців, які беруть участь в опитуванні, не сподобалося, що "Логан" зі сценами насильства і жорстокості отримав віковий рейтинг "15 років і старше". У Британській раді кажуть, що у фільмі більше концентрувалася на екшн-сценах, і не стільки на садизмі.

У минулі роки найбільш обурливими фільмами за версією Британської ради з класифікації фільмів були ті, які набирали від 40 негативних відгуків. На поточний момент друге місце по "обурливості" займає фільм "Конг: Острів черепа", який набрав шість жалібних листів. Тертье місце було розділене між фільмами Чужий: Заповіт", "Привид в обладунках" і "Воно", до яких написали п'ять негативних відгуків.

У минулому році найгіршим фільмом 2016-го визнали комедійний бойовик "Дэдпул" з Райаном Рейнольдсом. На супергеройскую стрічку надійшла 51 скарга.

Нагадаємо, що два українських фільми - повнометражна кінокартина "Дельта" Олександра Течинського і короткометражка "Магнітна буря" Ігоря Ганського стали переможцями в головних номінаціях Одеського кінофестивалю-2018.

Відео: (video.rbc.ua)