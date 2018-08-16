Названо найбільш комфортне для проживання місто в світі

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Київ у рейтингу суттєво піднявся

Експерти опублікували рейтинг комфортності міст світу Global Liveability Index 2018, проведеного виданням The Economist і повідомили, що найкомфортнішим містом для проживання вважається Відень. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

У новому рейтингу друге місце отримало австралійське місто Мельбурн, який перебував на першій позиції попередні 7 років. Третім комфортним містом для проживання стала Осака.

На четверте місце потрапило канадське місто Калгарі, а замикає п'ятірку найкращих міст – австралійський Сідней.

Також у першу десятку рейтингу потрапили Ванкувер (Канада), Токіо (Японія), Торонто (Канада), Копенгаген (Данія) і Аделаїда (Австралія).

На 12 місці опинився німецький Франкфурт, а Гамбург, який у минулому році був в першій десятці, виявився на 18 місці. На 19-му місці – Париж.

Найдорожче місто Німеччини – Мюнхен тепер зайняв 21-е місце. Берлін змістився на 25-е місце, а от Лондон потрапив аж на 48 місце.

Столиця України – Київ у цьому році піднявся з 131 позиції на 118. Найгіршим містом для проживання став сирійський Дамаск, він посів останнє, 140-е місце. Також в кінці списку виявилися Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія), Карачі (Пакистан) і Порт-Морбси (Папуа-Нова Гвінея).

Рейтинг The Economist складається з п'яти категорій: стабільність, охорона здоров'я, культура і екологія, освіта та інфраструктура. Кожна категорія, за словами експертів, має свій коефіцієнт впливу на комфортність життя.

У кожній категорії експерти виставляють свої оцінки, з яких виводиться середня. Потім оцінки по всім категоріям сумуються. Важливість кожної категорії для життя людини - різна.

До речі, раніше українська тенісистка Світоліна назвала улюблені міста.

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Відео: РБК-Україна