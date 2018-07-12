"Лицо опухшее": Ани Лорак разочаровала поклонников новым селфи

Подписчики Лорак отметили, что выглядит она "обычно"
Певица Ани Лорак, которая организовала грандиозный тур "Дива" в России, поделилась со своими instagram-подписчиками новым селфи. Однако в этот раз фанатов исполнительницы ее новое фото разочаровало. Многие отметили, что ракурс певица выбрала неудачный. Да и лицо выглядит слишком уставшим.
На фото Лорак позирует в белой курточке, которая немного прикрывает подбородок певицы. Волосы Лорак собрала в пучок. При этом в этот раз на лице опальной исполнительницы – минимум косметики.
"Что ты сделал сегодня для завтра? Хорошего дня!" – философски подписала снимок Ани Лорак.
Поклонники раскритиковали новое селфи Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Подписчики 39-летней Лорак в сети instagram отметили, что с фото "что-то не так".
"Каролина с возрастом становится хуже", - пишет alla29960.
"Хорошая Ани, но губы! Зачем так все! Так глупо выглядит это", - отмечает natali_f.s.
"Какое же у нее лицо опухшое", - вздыхает rina_67.
"Опухшее, потому что перебарщивает уже с уколами и всякими инъекциями, уже на мумию все похожи, все одинаковы. Для чего это делать, не понятно, остановиться трудно", - соглашается irinagulchenko.
Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak
Некоторые же свою любимицу поддержали и отметили, что выглядит она все равно шикарно.
"Спасибо за ту мотивацию, что вы даете", - поблагодарила tanya__lyashenko.
"Такая нежная", - пишет ksenia.reuka2112.
"Красавица нереальная", - восхищается tata13078.
"Когда минимум мейкапа, выглядите лет на 20", - подчеркивает radhasakhi.
Скандальная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Кстати, недавно Ани Лорак вновь "засекли" в Киеве. Многие фаны певицы поздравили свою любимицу с возвращением в Украину.
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