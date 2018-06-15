Мужской глянец Maxim выбрал топ-100 самых соблазнительных женщин планеты (фото)

Жена принца Гарри вошла в рейтинг самых влиятельных женщин по версии журнала

Популярный мужской глянцевый журнал Maxim опубликовал ежегодный рейтинг ста самых сексуальных женщин планеты. Топ возглавила 26-летняя актриса и модель Кейт Аптон.

Модель украсила обложку специального номера журнала. Съемки для глянца прошли в израильской пустыне Негев.

Фото: Кейт Аптон (instagram.com/kateupton)

Скриншот поста (instagram.com/kateupton)

В этом году глянец поделил всех женщин на несколько условных категорий: "Модели"(38 женщин), "Девы"(18), "Актрисы"(28), "Веселые девушки"(7) и "Сильные игроки"(8).

Из известных моделей в топ попали младшая сестра Ким Кардашян – Хлоя, победительница прошлогоднего топа Хейли Болдуин, модель Victoria's Secret Алессандра Амброзио и бывшая девушка футболиста Криштиану Роналду, возлюбленная Брэдли Купера Ирина Шейк.

Фото: Ирина Шейк (instagram.com/irinashayk)

В список "Див" вошли Дженифер Лопез, Рианна, Бейонсе, Ники Минаж, Тейлор Свифт, а также Селена Гомес, Рита Ора, Ариана Гранде, Камилла Кабелло и другие.

Также самыми сексуальными журнал Maxim признал актрис Алисию Викандер, Галь Гадот, Марго Робби, Скарлетт Йохансон, Александру Даддарио, Дженифер Лоуренс и других.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

В категорию влиятельных женщин мира, в частности, глянец отнес членов семьи президента США Дональда Трампа – его жену Меланию и дочь Иванку Трамп и супругу британского принца Гарри - Меган Маркл.

Кстати, 47-летняя австралийка стала финалисткой конкурса красоты.

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