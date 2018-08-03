Неожиданный поворот: Джонни Депп обвинил бывшую супругу в избиении

Фото: Джонни Депп (instagram.com-johnnydeppofficial)

Голливудский актер заявил, что Эмбер неоднократно поднимала на него руку

Известный американский актер Джонни Депп, на которого недавно подали в суд из-за избиения члена съемочной группы, заявил, что его бывшая супруга, актриса Эмбер Херд била его. Артист подал иск в суд на издание The Sun, в котором указал данный факт. Об этом сообщает издание The Mirror.

Адвокаты Джонни Деппа заявили, что дела обстоят не так, как все привыкли считать. В браке не актер бил Эмбер, а она – его. По словам Деппа, однажды актриса накинулась на него с кулаками, когда он абсолютно трезвый опоздал на вечеринку по поводу дня ее рождения.

"Джонни хотел лечь спать, как Херд начала его бить. Депп схватил женщину за руки, оттолкнул ее на кровать и пошел прочь", - рассказали адвокаты актера.

Спустя какое-то время произошла еще одна ссора между парой. Сообщалось, что Депп кинул телефон в лицо Эмбер. Но в команде звезды "Пиратов карибского моря" заметили, что когда два полицейских приехали на вызов, они не увидели никаких отметин на актрисе.

"Когда один из полицейских спросил Херд, что произошло, она ответила: ничего".

Отметим, что в декабре 2016 года звездная пара официально развелась. Актриса Эмбер Херд неоднократно заявляла, что бывший супруг постоянно поднимал на нее руку и часто приходил домой пьяным.

Напомним, Джонни Депп заменил татуировку на костяшках пальцев, которую он посвящал бывшей жене, на другую.

Во время отношений актер набил тату на костяшках пальцев со словом Slim, что переводится как "худышка". Но в 2016 году девушка подала на развод и в январе следующего года пара развелась. Тогда Джонни Депп перебил тату, изменив его на "мразь" (Scum). И вот недавно стало известно о том, что актер вновь поменял надпись на пальцах.

Также мы писали о том, что 32-летнюю актрису Евгению Осипову, исполнившую главную роль в известном телесериале русско-украинского производства "Доярка из Хацапетовки", избил муж.

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