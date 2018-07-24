"Он обожал создавать образы": в Киеве почтили память гениального Николая Бойченко (фото)

В Киеве почтили память гениального Николая Бойченко (фото: Master Management)

D’Arts Dance Project представили танцевальную программу "Гвоздь" в память о создателе коллектива Николае Бойченко

В столичном клубе Caribbean Club с аншлагом прошел вечер памяти гениального человека, хореографа, режиссера Николая Бойченко, который трагически погиб 1 июня.

В этот вечер друзья, коллеги, поклонники творчества Николая бурными овациями и со слезами на глазах встретили новую программу от балета D’Arts Dance Project, которые артисты посвятили своему идейному вдохновителю и основателю.

Команда D’Arts Dance Project была на высоте и продумали все до малейших деталей в программе "Гвоздь" - именно с таким названием осенью должна была бы состояться премьера авторского спектакля Николая Бойченко.

Вечер памяти начался с появления на сцене символического манекена, одетого в концертный пиджак Коли Бойченко. На экране публика увидела видеоряд с кадрами из разных работ Николая, которые сопровождались его же комментариями - это было одновременно волнующе и душевно.

Танцевальная программа "Гвоздь" от D’Arts Dance Project в память о их создателе Николае Бойченко (фото: Master Management)

Танцевальная программа "Гвоздь" от D’Arts Dance Project в память о их создателе Николае Бойченко (фото: Master Management)

"Этот манекен символично отражает его отпечаток, вклад не только в танцевальном наследии Коли. Я решила, что именно последняя работа - расшитый Колей в ручную пиджак и украшение (часть нового женского костюма) - должны облачить нашего Гвоздя программы - манекена Коли. Он очень любил все красивое... И у нас есть много реквизита, который придуман им, дабы создавать полную картинку задуманного, погружать зрителя в определённое время и события. Поэтому, когда стало ясно, что наш "Гвоздь" программы нуждается в особом месте на сцене, символичным стало обрамить его любимым артистическим трюмо, которое "обнимало" светом Колю (манекен)", - поделилась артист балета Маликова Дарья.

С появлением балета на сцене началась магия, которую создавал режиссер и хореограф Николай Бойченко.

В этот вечер D’Arts Dance Project танцевали свои самые знаковые номера, которые безумно полюбились зрителям - "Гости", "Фрида", "Декаданс" и другие, а также премьеры - "Молоточки", "Human".

Каждый танцор - индивидуальность, блистал на сцене в оригинальных костюмах, многие из которых собственноручно создавал Николай Бойченко.

"Костюмы, в которых зрители нас видели - это кропотливый труд Коли. Большинство из них - особенно детали, головные уборы, украшения - он создавал сам. Он обожал создавать женские образы и помогал ему в этом манекен, которого видели зрители на сцене весь вечер", - рассказали участники команды.

Танцевальная программа "Гвоздь" от D’Arts Dance Project в память о их создателе Николае Бойченко (фото: Master Management)

Танцевальная программа "Гвоздь" от D’Arts Dance Project в память о их создателе Николае Бойченко (фото: Master Management)

Широкая аудитория узнала еще об одном таланте Николая, он писал песни - стихи и музыку, которые в концерте исполнила певица Марго. На сцену также вышла певица и участница "Женского квартала" - Laliko, с которой работал Николай, исполнив яркие композиции в сопровождении балета D’Arts.

Финальный номер тронул всех зрителей и уже никто не сдерживал эмоций. Балет презентовал новую постановку, каждый из танцоров сделал соло-обращение к фигуре-манекену Коли, которая весь вечер занимала почетное место прямо на сцене. Зал аплодировал стоя, зрители кричали "Браво".

Танцевальная программа "Гвоздь" от D’Arts Dance Project в память о их создателе Николае Бойченко (фото: Master Management)

"D’Arts Dance Project - был одним из смыслов жизни для Коли и он так хотел воплощать свои идеи. Поэтому балет будет сохранен и продолжает путь! Коля создал множество номеров, которые должны жить. Много идей, которые танцоры репетировали и еще не успели представить зрителям", - отметили участники команды.

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