"Понимаю мужчин, которые в 50-60 лет женятся на молоденьких": Павел Зибров о "Танцях з зірками" и своей партнерше

Павел Зибров (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Павел Зибров раскрыл имя партнерши в "Танцях з зірками" и пожаловался на травму колена

Народный артист Украины Павел Зибров признался: он принял вызов и стал одним из звездных участников нового сезона "Танці з зірками 2018", несмотря на травму колена, которая уже год мучает его. По словам артиста, он "психанул" и пошел ва-банк — либо сейчас, либо никогда.

"Я занимался танцами, когда мене было года 2-3. После этого был очень большой перерыв… Но я психанул просто. Вот взял — и психанул. Я подумал, что если не сейчас, то уже никогда", — рассказал в комментарии STYLER Павел Зибров.

С артистом нам удалось пообщаться во время официальной презентации нового сезона "Танці з зірками 2018", которая состоялась 16 августа в просторных залах Национального художественного музея Украины в Киеве. Певец, которому в июне исполнился 61 год, недавно подтвердил свое участие в проекте, опубликовав оригинальный видеоролик. Так, Зибров стал одним из 14-ти звездных участников "Танці з зірками 2018".

Хотя артист отмечает, что ему приходится танцевать с травмированной коленной чашечкой.

"Ровно год тому назад я сломал коленную чашечку. Она у меня до конца не заросла и беспокоит меня по сей день. Поэтому большие нагрузки мы с моей партнершей обходим. Мы нашли некоторые хитрости — очень красивые и эффектные. Также стараемся давать больше нагрузку на левую, а не на правую ногу", — объяснил ситуацию Павел Зибров.

Народный артист Украины Павел Зибров (фото: РБК-Украина/ STYLER)

На данный момент, по словам артиста, он тренируется едва ли не каждый день — боится опозориться. И все же честен с сам с собой: ему тяжело. Едва ли не только благодаря своей партнерше по паркету он не отказывается от участия в танцевальном проекте.

"Конечно, я готовлюсь. Ну а как же! Выйти и опозорится, что ли?! Мужчина такой взрослый! Но если честно и откровенно, то первые 3-4 репетиции были физически страшно изнурительные. Я психовал и думал: зачем я ввязался в эту аферу? А вот где-то с 5-6 репетиции уже стали получаться некоторые движения. И мне моя тренер сказала: "Павел Николаевич, у вас движения сейчас лучше, чем у Димы Комарова" (ред. — путешественник Дима Комаров учувствовал в проекте "Танці з зірками" в 2017 году). Для меня это была большая похвала", — улыбается Зибров.

Здесь следует отметить, что Дмитрий Комаров запомнился зрителям, как один из наиболее "непластичных участников" прошлогоднего шоу. По этой причине даже как-то возникла небольшая "перепалка" между Дмитрием и членами жюри шоу, которые раскритиковали танцевальные способности телеведущего.

Дмитрий Комаров в шоу "Танці з зірками 2017"

При этом Зибров подчеркивает, что недоброжелатели не дождутся его "вылета" в первой же передаче.

"Нет, не дождетесь! Я чувствую в себе силы дойти по крайней мере до 4-5 выпуска. А дальше не знаю. Да я и не ставлю перед собой цель… Я же понимаю, что есть молодые участники, более подготовленные. Кроме того, у меня проблемы с коленом", — рассуждает Зибров.

К слову, на сегодняшний день уже известны имена танцоров-профессионалов. Однако, как именно звездные участники и танцоры сойдутся в дуэтах — секрет.

Павел Зибров лишь проговорился, что его партнершу зовут Маша и ей 24 года. Скорее всего, партнершей Зиброва выступит молодая танцовщица из Кривого Рога Мария Шмелева.

Мария Шмелева во время официальной презентации нового сезона "Танці з зірками 2018" (фото: РБК-Украина/ STYLER)

О своей партнерше Павел отзывается лестно.

"Я теперь понимаю тех мужчин, которые сдуру в 50-60 лет женятся на молоденьких", — смеется Зибров.

"Я свою Машеньку очень сильно люблю. Потому что она терпеливая. Я бы на ее месте 25 раз психанул бы и сказал, что "ты — баран, не понимаешь и не можешь ногу вот туда, а руку вот сюда", — улыбается артист. — А она терпеливый ребенок. И за это я ее просо обожаю. Молодец!"

Участники нового сезона "Танці з зірками 2018" Злата Огневич и Павел Зибров (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Павел также признался, что для него танцы уже стали своеобразны "наркотиком". И даже после шоу он не собирается отказывать от этой нагрузки.

"Я так думаю, что даже буду брать уроки и, возможно, приглашать Машу по крайней мере два раза в неделю. Чтобы она занималась со мной. Потому что для меня это уже, как наркотик. Вот не было день танцев. Еще один день пропущу. Два дня перерыва — и уже все! У меня уже тело просит. Душа проситься танцевать. Без преувеличения", — говорит в комментарии STYLER Павел Зибров.

При этом Народный артист уточняет, что на сегодняшний день он очень загружен делами. Новые песни пока что не пишет, но активно снимается в кино и выступает в качестве диджея — DJ ZIBREMBO.

"Снимаюсь в кино с Дашей Астафьевой и Алексеем Дурневым — фильм "Продюсер" (ред. — новая украинская комедия "Продюсер" выйдет на экраны 14 февраля 2019). Работы не початый край!

Провожу дискотеки в стиле 80-х. И это не просто дискотека, где я сижу в наушниках и "умничаю". У меня три в одном. Я кручу, спускаюсь в зал с микрофоном и сам пою, танцую. При этом все вокруг танцуют, поют. Еще мы делаем селфи. Представляете, что за час выступления мы успеваем не только петь и танцевать, но и фотографироваться! За одну такую дискотеку 1,5-2 кг как не было! Поэтому я сейчас в такой хорошей форме. Еще и танцы появились… Вот и все. Дискотеки, в кино снимаюсь, всевозможные фестивали, конкурсы, членство в жюри, сейчас еще и танцы. Роботы много появилось. Но не жалуюсь. Я наоборот боялся, что будет меньше. Все хорошо. Второе дыхание открылось", — подытожил Павел Зибров.

Павел Зибров (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Отметим, что презентацию нового сезона "Танці з зірками" посетили практически все звездные участники проекта, среди которых — скандальная украинская телеведущая Оксана Марченко.

Напомним, ранее журналисты программы "ТСН" объявили протест против участия кумы Путина Оксаны Марченко в проекте "Танці з зірками" на канале "1+1". На что генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко ответил: "В проекте принимают участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений".

К слову, именно Марченко передала танцевальную эстафету Зиброву. И все же Народный артист Украины отказался комментировать возникший скандал.

Напомним, что перед презентацией проекта в Киеве у стен Национального художественного музея собрались активисты, которые выступили простив участия Марченко в шоу.

Такой трофей достанется паре-победителю шоу "Танці з зірками 2018" (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Первый эфир "Танці з зірками 2018" запланирован на 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

В этот день зрители увидят выступления сразу всех 14-ти звездных участников: грузинский бизнесмен и "Холостяк 6" Иракли Макацария, телеведущея Маша Ефросинина, профессиональный боксер Денис Беринчик, известная фитнес-тренер Анита Луценко, юмориста Игорь Ласточкин, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, актера Павел Вишняков, украино-боливийская певица Мишель Андраде, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущая шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк, ведущая Оксана Марченко, певец Павел Зибров, а также ведущий передачи "Снідонок з 1+1" Руслан Сеничкин.

С какими именно танцорами звезды станут в пару будет известно лишь 26 августа.

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