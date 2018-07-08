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"Прекрасная мавка": Осадчая впечатлила фото с праздника Ивана Купала

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 15:55
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники звезды пришли в восторг от фото

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила всех с праздником Ивана Купала и опубликовала свою свежую фотографию. На ней она предстала с распущенными волосами и в венке из живых цветов. На звезде надето белое платье и она очаровательно и загадочно улыбается. Снимок Катя разместила на страничке в Instagram.

"Ивана Купала! С праздником", - подписала Осадчая фото.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Отметим, что после опубликования фото Катя получила от поклонников множество комплиментов. Люди восхищаются ее красотой и элегантностью. В комментариях пишут, что она похожа на лесную мавку.

"Прекрасная мавка!" - написала klimenko8660.

"Такая замечательная фотография. Сразу чувствуется магическая атмосфера праздника.Венок вам очень подходит", - прокомментировала anna.reshetniak7.

"Непревзойденная", - отреагировала tetiana_grechaniuk.

"Как сказочно) настоящая мавка! А у нас празднуют Ивана Купала гуляниями", - написала ludasurma.

"Очень красивая", - отреагировала orysya_s.instagram.com/kosadcha

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

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Теги: Катя Осадчая
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