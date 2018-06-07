Скандальные танцы беременной Лободы: появилось видео со съемочной площадки

В сети показали, как снимали новый клип певицы

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, и недавно стала мамой во второй раз, скоро представит клип, который сняла в калифорнийской пустыне. В ролике звезда задействовала десять беременных женщин. На странице "starhit.ru" в соцсети Instagram появилось видео со съемочной площадки.

В пятницу, 8 июня, исполнительница представит новый трек "SuperSTAR".

По данным российского издания, автором идеи и режиссером видео стала сама Лобода. Клип снимали за две недели до родов.

"Светлана просто хотела показать, что даже буквально за две недели до родов каждая женщина может почувствовать себя суперзвездой, а танцы, если для этого нет медицинских противопоказаний, очень полезны в период беременности", - рассказали изданию на съемочной площадке.

Публикация от Starhit.ruНовости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 7 Июн 2018 в 5:45 PDT

Видео: Съемки клипа LOBODA (instagram.com/starhit.ru)

Фото: starhit.ru

"Съемки проходили в калифорнийской пустыне и длились более шести часов. Кроме того, в ролике снимались еще десять будущих мам, всех их нашли через социальные сети. Светлана проявила максимальную заботу о девушках, после каждого дубля были запланированы перерывы, и всю съемочную группу ожидали угощения из органических продуктов. Процесс проходил достаточно легко, актрисы чувствовали себя отлично, кстати, к моменту выхода тизера, все девушки стали мамами очаровательных малышей", - рассказал один из участников процесса.

Напомним, Лобода шокировала беременными плясками.

Кстати, Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию.

Интересные факты о Светлане Лободе (видео: STYLER.rbc.ua)