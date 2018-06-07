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Святослав Вакарчук рассказал, чем занимался в Америке

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 11:59
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Знаменитый музыкант поделился мыслями о поездке в Стэнфорд

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал о периоде его пребывания в США и обучении в Стэнфодском университете. В интервью ELLE артист признался, что в Америке занимался поиском себя. 

"Меня удручает, что многие так узко мыслят. Большинство людей, с которыми я говорил про Америку, даже не допускают мысли, что можно поехать учиться в Стэнфорд просто потому, что это лучшее для тебя времяпрепровождение, лучшая перезагрузка, потому что узнавать что-нибудь новое — это важно. Да, в Америке я занимался поиском себя и учился, узнавал новое", - подчеркнул Вакарчук. 

Фото: Святослав Вакарчук для ELLE

Также в рамках интервью для журнала Вакарчук принял участие в атмосферной черно-белой фотосессии. Автором фото выступил Дмитрий Гончаров. 

Предлагаем вам посмотреть на потрясающие кадры с артистом:

 

Фото: Святослав Вакарчук для ELLE

Вакарчук не только учился в Стэнфорде, но и сам читал лекции студентам. Что он рассказывал им?

"Если совсем коротко, то я разбирал особенности сегодняшней ситуации в Украине, почему ситуация такая сложная и почему не может быть какого-то конкретного готового пути, иностранного опыта, который мы могли бы взять и просто перенести на себя. У нас много особенностей, много деталей, которые обязательно нужно учитывать", - поделился артист. 

Фото: Святослав Вакарчук для ELLE

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Напомним, коллега Святослава Вакарчука высказался о его президентских амбициях. Известный украинский музыкант, лидер групп "Тартак" и "Був'є" Александр Положинский считает, что деятелей культуры, перешедших в политику, не стоит выделять среди других, поскольку главное – это личные качества, а не профессия. 

Он прокомментировал возможное участие лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука в президентских выборах. Положинский отметил, что его всегда удивляло выделение культурных деятелей среди всех других возможных кандидатов в политики. "А вот деятели культуры у нас якобы ни на что не способны, способны лишь на какие-то культурные проявления? Я считаю, что абсолютно не имеет значения, чем человек занимается, какая у него специальность", - подчеркнул он.

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Теги: Святослав Вакарчук
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