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Главная Вкусно Батат с BBQ-курицей: пошаговый рецепт сытного ужина в аэрогриле
Вкусно 04 октября 2026, 15:58

Батат с BBQ-курицей: пошаговый рецепт сытного ужина в аэрогриле

Такой ужин можно приготовить без длительного стояния у плиты
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Батат с BBQ-курицей (фото: Styler)
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Батат, сочная курица, нежный йогуртовый соус и острый мед - все готовится просто. Основные ингредиенты можно запечь вместе в одной корзине аэрогриля.

Как приготовить батат с BBQ-курицей, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram dantemake.

Ингредиенты на 2 порции

Батат и курица:

  • батат - 1 большой, 400-500 г
  • куриное бедро без кости и кожи - 300-350 г
  • BBQ-приправа - 1-1,5 ст. л.
  • масло - 1 ст. л.
  • жареный соленый арахис - 25-30 г
  • соль - по вкусу.

Йогуртовый соус:

  • греческий йогурт - 120 г
  • мед - 10 г
  • лимонный сок - 1-2 ч. л.
  • корица - четверть ч. л.
  • копченая паприка - четверть ч. л.
  • чили или каенский перец - щепотка
  • соль - щепотка.

Острый мед:

  • мед - 40 г
  • хлопья чили - половина 1 ч. л.
  • каенский перец - щепотка, по желанию
  • яблочный уксус или лимонный сок - половина ч. л.

Как приготовить

Батат помойте, обсушите и проколите вилкой в нескольких местах. Не разрезайте его - он будет запекаться целым.

Положите батат в аэрогриль и запекайте 30 минут при температуре 200 градусов.

Тем временем курицу смажьте растительным маслом, посолите и тщательно натрите BBQ-приправой.

Через 30 минут положите курицу в корзину рядом с бататом. Готовьте еще 14-16 минут при температуре 200 градусов, перевернув курицу через 7-8 минут. За это время батат должен стать мягким.

Достаньте батат и курицу. Курицу оставьте на 3-5 минут, после чего нарежьте ломтиками.

Для соуса смешайте йогурт, мед, лимонный сок, корицу, паприку, чили и соль до однородности.

Для острого меда смешайте с хлопьями чили и прогрейте на минимальном огне 1-2 минуты, не доводя до кипения. Снимите с огня, добавьте уксус или лимонный сок и оставьте настаиваться на 5-10 минут.

Горячий батат разрежьте вдоль и слегка разомните мякоть вилкой. Сверху выложите йогуртовый соус, кусочки курицы и измельченный арахис. Полейте острым медом непосредственно перед подачей.

Как сделать блюдо вкуснее

  • Не пропускайте прокалывание батата. Пара, образующаяся внутри при запекании, имеет выход через эти отверстия.
  • Не кладите курицу на батат. Она должна запекаться рядом, чтобы равномерно подрумяниться, а батат хорошо пропекся.
  • Не спешите добавлять курицу. Батату нужно больше времени, поэтому курицу кладут в аэрогриль всего через 30 минут. Так мясо не пересушится.
  • После приготовления дайте курильщикам несколько минут отдохнуть. Это поможет сохранить сочность мяса во время нарезки.
  • Проверяйте батат в самой толстой части. Нож или шпажка должны легко проходить к самому центру. Если батат еще жесткий, запекайте его дополнительно по 5 минут.
  • Острый мед добавляйте в последнюю очередь. Так его вкус остается выразительным, а мед не смешается с соусом.

Как хранить

Курицу и батат можно хранить в холодильнике до 3 дней. Йогуртовый соус лучше использовать в течение 3 дней, а острый мед в чистой закрытой банке можно хранить до месяца.

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