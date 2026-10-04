Батат с BBQ-курицей: пошаговый рецепт сытного ужина в аэрогриле

Ингредиенты на 2 порции

Батат и курица:

батат - 1 большой, 400-500 г

куриное бедро без кости и кожи - 300-350 г

BBQ-приправа - 1-1,5 ст. л.

масло - 1 ст. л.

жареный соленый арахис - 25-30 г

соль - по вкусу.

Йогуртовый соус:

греческий йогурт - 120 г

мед - 10 г

лимонный сок - 1-2 ч. л.

корица - четверть ч. л.

копченая паприка - четверть ч. л.

чили или каенский перец - щепотка

соль - щепотка.

Острый мед:

мед - 40 г

хлопья чили - половина 1 ч. л.

каенский перец - щепотка, по желанию

яблочный уксус или лимонный сок - половина ч. л.

Как приготовить

Батат помойте, обсушите и проколите вилкой в нескольких местах. Не разрезайте его - он будет запекаться целым.

Положите батат в аэрогриль и запекайте 30 минут при температуре 200 градусов.

Тем временем курицу смажьте растительным маслом, посолите и тщательно натрите BBQ-приправой.

Через 30 минут положите курицу в корзину рядом с бататом. Готовьте еще 14-16 минут при температуре 200 градусов, перевернув курицу через 7-8 минут. За это время батат должен стать мягким.

Достаньте батат и курицу. Курицу оставьте на 3-5 минут, после чего нарежьте ломтиками.

Для соуса смешайте йогурт, мед, лимонный сок, корицу, паприку, чили и соль до однородности.

Для острого меда смешайте с хлопьями чили и прогрейте на минимальном огне 1-2 минуты, не доводя до кипения. Снимите с огня, добавьте уксус или лимонный сок и оставьте настаиваться на 5-10 минут.

Горячий батат разрежьте вдоль и слегка разомните мякоть вилкой. Сверху выложите йогуртовый соус, кусочки курицы и измельченный арахис. Полейте острым медом непосредственно перед подачей.

Как сделать блюдо вкуснее

Не пропускайте прокалывание батата . Пара, образующаяся внутри при запекании, имеет выход через эти отверстия.

. Пара, образующаяся внутри при запекании, имеет выход через эти отверстия. Не кладите курицу на батат . Она должна запекаться рядом, чтобы равномерно подрумяниться, а батат хорошо пропекся.

. Она должна запекаться рядом, чтобы равномерно подрумяниться, а батат хорошо пропекся. Не спешите добавлять курицу . Батату нужно больше времени, поэтому курицу кладут в аэрогриль всего через 30 минут. Так мясо не пересушится.

. Батату нужно больше времени, поэтому курицу кладут в аэрогриль всего через 30 минут. Так мясо не пересушится. После приготовления дайте курильщикам несколько минут отдохнуть . Это поможет сохранить сочность мяса во время нарезки.

. Это поможет сохранить сочность мяса во время нарезки. Проверяйте батат в самой толстой части . Нож или шпажка должны легко проходить к самому центру. Если батат еще жесткий, запекайте его дополнительно по 5 минут.

. Нож или шпажка должны легко проходить к самому центру. Если батат еще жесткий, запекайте его дополнительно по 5 минут. Острый мед добавляйте в последнюю очередь. Так его вкус остается выразительным, а мед не смешается с соусом.

Как хранить

Курицу и батат можно хранить в холодильнике до 3 дней. Йогуртовый соус лучше использовать в течение 3 дней, а острый мед в чистой закрытой банке можно хранить до месяца.