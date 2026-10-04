Батат с BBQ-курицей: пошаговый рецепт сытного ужина в аэрогриле
Батат, сочная курица, нежный йогуртовый соус и острый мед - все готовится просто. Основные ингредиенты можно запечь вместе в одной корзине аэрогриля.
Как приготовить батат с BBQ-курицей, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram dantemake.
Ингредиенты на 2 порции
Батат и курица:
- батат - 1 большой, 400-500 г
- куриное бедро без кости и кожи - 300-350 г
- BBQ-приправа - 1-1,5 ст. л.
- масло - 1 ст. л.
- жареный соленый арахис - 25-30 г
- соль - по вкусу.
Йогуртовый соус:
- греческий йогурт - 120 г
- мед - 10 г
- лимонный сок - 1-2 ч. л.
- корица - четверть ч. л.
- копченая паприка - четверть ч. л.
- чили или каенский перец - щепотка
- соль - щепотка.
Острый мед:
- мед - 40 г
- хлопья чили - половина 1 ч. л.
- каенский перец - щепотка, по желанию
- яблочный уксус или лимонный сок - половина ч. л.
Как приготовить
Батат помойте, обсушите и проколите вилкой в нескольких местах. Не разрезайте его - он будет запекаться целым.
Положите батат в аэрогриль и запекайте 30 минут при температуре 200 градусов.
Тем временем курицу смажьте растительным маслом, посолите и тщательно натрите BBQ-приправой.
Через 30 минут положите курицу в корзину рядом с бататом. Готовьте еще 14-16 минут при температуре 200 градусов, перевернув курицу через 7-8 минут. За это время батат должен стать мягким.
Достаньте батат и курицу. Курицу оставьте на 3-5 минут, после чего нарежьте ломтиками.
Для соуса смешайте йогурт, мед, лимонный сок, корицу, паприку, чили и соль до однородности.
Для острого меда смешайте с хлопьями чили и прогрейте на минимальном огне 1-2 минуты, не доводя до кипения. Снимите с огня, добавьте уксус или лимонный сок и оставьте настаиваться на 5-10 минут.
Горячий батат разрежьте вдоль и слегка разомните мякоть вилкой. Сверху выложите йогуртовый соус, кусочки курицы и измельченный арахис. Полейте острым медом непосредственно перед подачей.
Как сделать блюдо вкуснее
- Не пропускайте прокалывание батата. Пара, образующаяся внутри при запекании, имеет выход через эти отверстия.
- Не кладите курицу на батат. Она должна запекаться рядом, чтобы равномерно подрумяниться, а батат хорошо пропекся.
- Не спешите добавлять курицу. Батату нужно больше времени, поэтому курицу кладут в аэрогриль всего через 30 минут. Так мясо не пересушится.
- После приготовления дайте курильщикам несколько минут отдохнуть. Это поможет сохранить сочность мяса во время нарезки.
- Проверяйте батат в самой толстой части. Нож или шпажка должны легко проходить к самому центру. Если батат еще жесткий, запекайте его дополнительно по 5 минут.
- Острый мед добавляйте в последнюю очередь. Так его вкус остается выразительным, а мед не смешается с соусом.
Как хранить
Курицу и батат можно хранить в холодильнике до 3 дней. Йогуртовый соус лучше использовать в течение 3 дней, а острый мед в чистой закрытой банке можно хранить до месяца.
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