Картофель с плавленым сыром и шампиньонами в духовке: простой рецепт с зажаркой (фото)

Как я приготовила картофель с плавленым сыром и шампиньонами

За основу я взяла рецепт запеченного картофеля с шампиньонами, опубликованный на кулинарном сайте SHUBA. В нем картофель выкладывают в форму, покрывают зажаркой из моркови, лука и плавленого сыра, а сверху размещают шампиньоны.

Мне понравилось, что грибы не нужно мелко нарезать или предварительно обжаривать. Их можно выложить целиком, поэтому блюдо выглядит интересно даже без сложного оформления.

Для своей версии я выбрала сливочный плавленый сыр, который сочетается с овощами и делает зажарку нежнее. А готовый картофель украсила большим количеством свежей зелени.

В результате получается блюдо с несколькими разными текстурами: мягкий картофель, кремовая овощная смесь и сочные шампиньоны сверху.

Картофель с плавленым сыром и шампиньонами (фото: Остапова Анастасия)

Ингредиенты для картофеля с плавленым сыром и грибами

Для приготовления примерно 6 порций понадобятся:

картофель - 700 г

шампиньоны - 300 г

морковь - 1 средняя (примерно 120 г)

лук - 1 средний (примерно 120 г)

плавленый сливочный сыр - 150 г

сметана - 2 ст. л. (примерно 50 г)

сливочное масло - 15 г

растительное масло - 2 ст. л.

сушеный чеснок - 0,5 ч. л.

соль - по вкусу

черный молотый перец - по вкусу

свежая петрушка - небольшой пучок

Время приготовления: примерно 1 час 20 минут вместе с подготовкой.

Температура запекания: 200°C.

Форма: жаропрочная, примерно 20 × 28 см.

Для этого блюда лучше использовать плавленый сыр со сливочным вкусом, без дополнительных ароматизаторов. Если он густой, его будет проще смешать с зажаркой после добавления сметаны.

Как подготовить картофель и шампиньоны

Сначала очистите картофель, промойте его и нарежьте тонкими кружочками толщиной примерно 3-4 мм.

Старайтесь делать кусочки одинаковыми. Так они равномернее пропекутся и не останутся твердыми внутри.

Переложите картофель в миску, добавьте соль, черный перец и сушеный чеснок. Перемешайте, чтобы специи распределились по всем кусочкам.

Шампиньоны очистите от остатков земли, при необходимости быстро промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Для запекания целиком лучше всего подходят небольшие или средние грибы. Если шампиньоны крупные, их можно разрезать пополам.

Ножки можно оставить, если они не мешают грибам держаться на поверхности картофеля. При желании их можно отделить и разложить между шляпками.

Как приготовить зажарку с плавленым сыром

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

На сковороде разогрейте примерно столовую ложку растительного масла. Сначала выложите лук и обжаривайте его на среднем огне 3-4 минуты, пока он не станет мягким.

Затем добавьте морковь, перемешайте и готовьте еще примерно 5-7 минут. Овощи должны размягчиться, но не подгореть. При необходимости уменьшите огонь.

Когда зажарка будет готова, добавьте плавленый сыр небольшими кусочками и сметану.

Перемешивайте на слабом огне, пока сыр не соединится с овощами и не образуется густая кремовая масса.

Если смесь получается слишком плотной, добавьте 1-2 столовые ложки воды. Зажарка должна легко распределяться по картофелю, но не быть жидкой.

Как выложить картофель с грибами в форму

Смажьте дно и стенки жаропрочной формы сливочным маслом.

Выложите подготовленный картофель равномерным слоем. Если кружочков много, они могут немного перекрывать друг друга.

Сверху распределите зажарку из моркови, лука и плавленого сыра. Старайтесь покрыть всю поверхность, чтобы картофель во время запекания пропитывался сырной смесью.

Теперь выложите шампиньоны шляпками вверх. Размещайте их на небольшом расстоянии друг от друга.

Сколько запекать картофель с шампиньонами в духовке

Разогрейте духовку до 200°C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Поставьте форму на средний уровень и запекайте примерно 50-60 минут.

Если верх начнет слишком быстро подрумяниваться, накройте форму фольгой. В конце приготовления ее можно убрать, чтобы шампиньоны приобрели более выразительный цвет.

Время зависит от толщины картофеля, высоты слоя и особенностей духовки. Проверяйте готовность ножом или вилкой: картофель должен легко прокалываться до самого дна формы.

Не ориентируйтесь только на внешний вид грибов. Они могут приготовиться раньше, чем картофель под сырной зажаркой.

После выключения духовки оставьте блюдо на 5-10 минут, чтобы оно немного остыло и его было удобнее раскладывать по тарелкам.

Как я украсила готовый картофель

Для завершения блюда я использовала свежую петрушку.

Зелень промыла, обсушила и нарезала ножом. Затем щедро посыпала ею готовый картофель с шампиньонами.

Добавлять петрушку лучше уже после запекания, чтобы она оставалась зеленой и сохраняла свежий аромат.

Такой картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Он хорошо сочетается со свежими овощами, легким салатом или солеными огурцами.

Что учесть, чтобы картофель не остался сырым

Самое важное в этом рецепте - правильно нарезать картофель. Если сделать слишком толстые кружочки, они могут не успеть приготовиться к тому моменту, когда грибы уже подрумянятся. Также не стоит выкладывать картофель слишком высоким слоем. В широкой форме он приготовится равномернее.

Блюдо содержит молочные продукты. Если используете плавленый сыр с добавками, проверьте его состав на наличие других аллергенов.