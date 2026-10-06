Полезная лазанья на лаваше: нутрициолог показала видеорецепт с куриным фаршем

Какие ингредиенты нужны

Рецепт рассчитан на 3 порции.

Для лазаньи понадобятся:

180 г лаваша

600 г куриного фарша

1 луковица

1 морковь

120 г томатной пасты

80 г сыра

соль и специи - по вкусу.

Для молочного соуса:

200 г молока жирностью 1%

15 г муки

1 яйцо

соль и специи - по вкусу.

По желанию к соусу можно добавить немного мускатного ореха - автор рецепта отмечает, что эта специя хорошо сочетается с ним.

Как приготовить лазанью на лаваше

Сначала нужно подготовить мясную начинку. Куриный фарш выложите на сухую сковороду, накройте крышкой и тушите в собственном соке.

Тем временем мелко нашинкуйте лук, а морковь натрите на терке. Когда фарш чуть-чуть протушится, добавьте овощи, посолите и поперчите или используйте любимые специи. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте около 10 минут, пока мясо и овощи не будут готовы.

Затем добавьте в фарш томатную пасту и хорошо перемешайте. На этом мясная внутренность готова.

Готовим легкий соус

Для соуса налейте молоко в небольшую кастрюлю. Добавьте яйцо, соль и специи, после чего хорошо перемешайте все венчиком.

Поставьте кастрюлю на огонь и постоянно помешивайте. Когда молоко нагреется, добавьте 15 г муки. Продолжайте перемешивать, пока соус не станет немного гуще.

Он должен оставаться достаточно редким - именно такую консистенцию и предусматривает этот рецепт.

Формируем лазанью

Для основы автор использует тонкий лаваш. На дно формы сначала выложите немного соуса, затем уложите лист лаваша.

Далее формируйте слои в такой последовательности: соус, лаваш, соус, куриный фарш. Повторяйте их, пока не закончатся подготовленные ингредиенты.

Верхний слой нужно смазать только соусом без мясной начинки. После этого натрите сверху 80 г сыра.

Сколько запекать лазанью

Поскольку все основные ингредиенты уже готовы, долго запекать не нужно. Поставьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов примерно на 10-15 минут.

Главная задача этого этапа - хорошо прогреть лазанью и дождаться, пока сыр сверху расплавится и образует аппетитную корочку.

После этого извлеките блюдо из духовки, дайте ему немного остыть и нарежьте на порции.

Такая лазанья на лаваше может стать вариантом для завтрака, обеда или ужина. По словам автора рецепта, она получается сытной, содержит много белка и не требует сложных ингредиентов или длительного приготовления.

Почему это блюдо содержит много белка

По рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) для здоровых взрослых ориентир составляет 0,83 г белка на 1 кг массы тела в сутки.

Соответственно, суточная потребность примерно такова:

при весе 60 кг - 50 г белка;

при весе 70 кг - 58 г;

при весе 80 кг - 66 г.

По расчетам автора рецепта, одна порция содержит около 580 ккал и 62,8 г белка. Такой показатель объясняется прежде всего количеством куриного фарша в рецепте - 600 г на три порции, то есть примерно 200 г мяса на одну порцию.

Куриный фарш, особенно если он приготовлен из филе, является источником полноценного белка. Дополнительно белок в блюдо поступает из яйца, молока и сыра, которые используются для приготовления соуса и верхнего слоя.

Белок нужен организму для построения и восстановления мышечных тканей , а также участвует во многих других процессах, в частности, формировании ферментов, гормонов и антител. Белковые продукты также могут хорошо насыщать, поэтому блюда с достаточным его количеством могут быть сытнее.