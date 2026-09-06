Королевская ватрушка без затворения теста: вкусный рецепт с кисломолочным сыром
Королевская ватрушка - это тот случай, когда домашняя выпечка выглядит сложнее, чем есть на самом деле. Здесь не нужно замешивать тесто, ждать, пока оно подрастет или возиться со сложными техниками: достаточно приготовить масляную крошку и нежную творожную начинку.
Styler делится рецептом королевской ватрушки, которую легко приготовить к чаю даже без особого опыта в выпечке.
Ингредиенты
Для этой ватрушки понадобятся простые продукты, а основной секрет - в правильной масляной крошке и нежной творожной начинке.
Для крошки:
- 400 г муки,
- 150 г сахара,
- 170 г холодного сливочного масла,
- 10 г разрыхлителя,
- 10 г ванильного сахара,
- щепотка соли.
Для творожной массы:
- 1 кг кисломолочного творога,
- 200 г сахара,
- 10 г ванильного сахара,
- 4 яйца,
- 150 г сметаны,
- цедра лимона - по желанию.
Как приготовить
Сначала приготовьте крошку. В миску всыпьте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, и перетрите все руками в состояние мелкой крошки.
Замешивать тесто не нужно. Именно эта масляная крошка и станет основой и верхним слоем ватрушки.
Для начинки творог смешайте с сахаром, ванильным сахаром, яйцами и сметаной. По желанию добавьте немного лимонной цедры - она сделает вкус более свежим и ароматным.
Форму для выпечки застелите пергаментом. Высыпьте примерно половину крошки и равномерно распределите ее по дну. Сверху выложите всю творожную массу, а затем засыпьте ее остальной крохой.
Выпекайте ватрушку в разогретой духовке при 180 градусах примерно 45-50 минут. Верх должен стать золотистым, а творожная начинка - хорошо схватиться.
Готовой ватрушке лучше дать полностью остыть. После этого ее будет легче нарезать, а творожный слой станет более плотным и нежным.
Совет: если кисломолочный творог очень влажный, его следует заранее отжать от излишней сыворотки. Тогда начинка будет лучше держать форму, а крошка останется приятно хрустящей.
Приятного аппетита!
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