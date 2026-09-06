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Смачно 06 вересня 2026, 19:17

Королівська ватрушка без замішування тіста: смачний рецепт з кисломолочним сиром

Золотиста хрустка крихта зверху, ніжна сирна начинка всередині - і жодного замішування тіста
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Королівська ватрушка з ніжною сирною начинкою та хрусткою крихтою (колаж: Styler)
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Королівська ватрушка - це той випадок, коли домашня випічка виглядає складнішою, ніж є насправді. Тут не потрібно замішувати тісто, чекати, поки воно підросте, чи возитися зі складними техніками: достатньо приготувати масляну крихту та ніжну сирну начинку.

Styler ділиться рецептом королівської ватрушки, яку легко приготувати до чаю навіть без особливого досвіду у випічці.

Інгредієнти

Для цієї ватрушки знадобляться прості продукти, а основний секрет - у правильній масляній крихті та ніжній сирній начинці.

Для крихти:

  • 400 г борошна,
  • 150 г цукру,
  • 170 г холодного вершкового масла,
  • 10 г розпушувача,
  • 10 г ванільного цукру,
  • дрібка солі.

Для сирної маси:

  • 1 кг кисломолочного сиру,
  • 200 г цукру,
  • 10 г ванільного цукру,
  • 4 яйця,
  • 150 г сметани,
  • цедра лимона - за бажанням.

Як приготувати

Спочатку приготуйте крихту. У миску всипте борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач і дрібку солі. Додайте холодне вершкове масло, нарізане невеликими кубиками, і перетріть усе руками до стану дрібної крихти.

Замішувати тісто не потрібно. Саме ця масляна крихта і стане основою та верхнім шаром ватрушки.

Для начинки кисломолочний сир змішайте з цукром, ванільним цукром, яйцями та сметаною. За бажанням додайте трохи лимонної цедри - вона зробить смак свіжішим і ароматнішим.

Форму для випікання застеліть пергаментом. Висипте приблизно половину крихти та рівномірно розподіліть її по дну. Зверху викладіть всю сирну масу, а потім засипте її рештою крихти.

Випікайте ватрушку в розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 45-50 хвилин. Верх має стати золотистим, а сирна начинка - добре схопитися.

Готовій ватрушці краще дати повністю охолонути. Після цього її буде легше нарізати, а сирний шар стане щільнішим і ніжнішим.

Порада: якщо кисломолочний сир дуже вологий, його варто заздалегідь відтиснути від зайвої сироватки. Тоді начинка краще триматиме форму, а крихта залишиться приємно хрусткою.



Смачного!

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