Куриные мини-торикацу в панировке панко: хрустящая закуска в духовке или аэрогриле (фото)

Куриные мини-торикацу в панировке панко

Ингредиенты

Куриное филе - 1 шт. (примерно 350 г),

Яйца - 2 шт,

Мука - 50 г,

Панировочные сухари панко - 75 г,

Соль, перец и другие специи - по вкусу,

Соевый соус и кунжут - для подачи.

Этапы приготовления

Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кубиками примерно одинакового размера.

Примерные размеры кусочков (фото: Юлия Шиканова)

Подготовьте три отдельные тарелки: в одну насыпьте муку, в другую разбейте яйца, добавьте специи и взбейте вилкой, а в третью пересыпьте сухари панко.

Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а в конце тщательно покройте сухарями панко. Сухари панко немного прижимайте к кусочку.

Последовательность погружения курицы (фото: Юлия Шиканова)

Выложите кусочки курицы в корзину аэрогриля в один слой или на противень, застеленный пергаментом. Оставьте между ними немного пространства, чтобы они равномерно пропекались. Для еще более выразительной хрустящей корочки я слегка сбрызнула панировку маслом перед запеканием.

Готовьте в аэрогриле или духовке примерно 30 минут при температуре 200 градусов. Время может варьироваться в зависимости от размера кусочков и мощности прибора. Убедитесь, что курица полностью приготовилась внутри (температура в центре должна достигнуть 74 °C).

Готовое блюдо (фото: Юлия Шиканова)

Готовые мини-торикацу переложите на тарелку. Я подавала с соевым соусом, но также можно добавить кунжут.

Блюдо содержит яйца, пшеницу (глютен) и сою. Проверяйте состав панировочных сухарей и соевого соуса на наличие дополнительных аллергенов.